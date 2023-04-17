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 Понедельник, 17 Апреля 2023 14:31
Марианна Мкртчян

В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы

В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы

АрмИнфо. В отношении граждан Азербайджана Агшина Габили Бабирова и Гусейна Ахлимани Ахундова возбуждены публичные уголовные преследования - они арестованы. Об этом говористя в сообшении Генпрокуратуры РА.

Согласно ведомству, 11 апреля было принято решение возбудить публичное уголовное преследование Агшину Габили Бабирову за незаконное пересечение государственной границы РА группой лиц по предварительному сговору, и сцелью совершения общественно опасных деяний незаконное перемещение огнестрельного оружия и боеприпасов через государственную границу РА с сокрытием их от таможенного контроля возбудить общественное уголовное преследование по ч. 3 ст. 469 УК РА, п. 2 и ст. 340 УК РА, п. 1 ч. 2, УК РА.

В тот же день Агшину Бабирову было предъявлено обвинение органом, ведущим производство. Решением Уголовного суда общей юрисдикции города Еревана в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого избрано содержание под стражей.

А 14 апреля 2023 года в отношении гражданиня Азербайджана Гусейна Ахлимани Ахундова было возбуждено публичное уголовное преследование по обвинению за незаконное пересечение государственной границы РА по предварительному сговору групой лиц, сокрытие от таможенного контроля группой лиц по предварительному сговору и незаконный провоз огнестрельного оружия и боеприпасов через государственной границы РА, а также за незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору для совершения общественно опасных деяний. Обвинение предъявлено по п. 2, ч. 3, ст. 469 УК РА, п. 1, ч. 2, ст. 340 УК РА ич.2  ст. 335 УК РА.

Решением Уголовного суда общей юрисдикции города Еревана в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого избрано содержание под стражей.

Отметим, что один из азербайджанских диверсантов был задержан на территории Армении в Сюникской области 9 апреля, а второй 13 апреля. Причем второй азербайджанский диверсант - Гусейн Ахундов подозревается в убийстве гражданского лица на территории РА - охранника ЗММК. При азербайджанском диверсанте был обнаружен телефон убитого, в котором была видеозапись задержанного, где он говорил, что обезглавил армянина и он герой АР.

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