Понедельник, 17 Апреля 2023 12:15

АрмИнфо. Необходимо предпринять шаги по снижению уровня загрязненности воздуха в Ереване. Об этом 17 апреля на рабочем совещании в столичном муниципалитете заявил вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

По его словам, в Ереване, как и по всей республике, наблюдается серьезная проблема, связанная с загрязнением воздуха, одним из главных источников которой являются компании, занятые освоением недр. Ни одна из них не оснащена улавливателями пыли. Вторая проблема, продолжил вице-мэр, связана с отсутствием норм организации строительных площадок. Между тем, только в прошлом году было выдано свыше 4 тысяч разрешений на проведение строительных работ. И, наконец, третья проблема, влияющая на состояние воздуха в столице, связана с работой транспорта, количество которого значительно увеличилось. В рамках повестки реформ транспортного сектора предусмотрено, что общественный транспорт получит более значительные преимущества перед другими транспортными средствами. <Один автобус марки MAN сможет перевозить столько же пассажиров, сколько 80 пассажирских автомобилей, и данное обстоятельство необходимо будет учитывать в нашей повестке>, - сказал вице-мэр.

Отметим, что на рабочем совещании обсуждался вопрос о приведении строительных площадок города в соответствие с международными стандартами. Данный проект реализуется при финансовом содействии Азиатского банка развития. На текущей неделе представители Банка прибудут в Ереван для ознакомления деталями проекта. Техническое задание, как отмечалось на заседании, уже готово, и ожидается открытие финансирование со стороны АБР уже в самое ближайшее время, после чего программа начнет осуществляться.