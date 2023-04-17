Понедельник, 17 Апреля 2023 10:33

АрмИнфо 15 апреля в районе 19:00 электропоезд компании <Южно-кавказская железная дорога>, следующий по маршруту Гюмри-Ереван, столкнулся с пересекающем железнодорожные пути в неустановленном порядке грузовиком марки FAW. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир грузовика, а также пассажир ЮКЖД. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно источнику, в результате столкновения, произошедшего на неохраняемом переезде на перегоне Каракерт-Даларик, электропоезд сошел с рельсов, а компании нанесен значительный ущерб, размеры которого еще предстоит оценить. Движение по перегону было остановлено на несколько часов, что привело к нарушению графика движения поездов.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с тяжелыми последствиями.

Компания ЮКЖД приносит извинения пассажирам, пострадавшим в результате независящего от компании инцидента. Компания также в очередной раз призывает водителей автотранспорта соблюдать правила дорожного движения при переезде через железнодорожные пути с целью сохранения жизни, здоровья и имущества граждан.