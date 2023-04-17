Понедельник, 17 Апреля 2023 10:18

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении расценивает принятое Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Национальным олимпийским комитетом решение о прекращении дальнейшего участия азербайджанских спортсменов в чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в Ереване 15-23 апреля, проблематичной с точки зрения спортивной этики. Об этом говорится в заявлении МОНКС РА.

"Республика Армения с самого начала обеспечила все нормы безопасности, и никаких проблем, связанных с безопасностью тяжелоатлетов, прибывших в Ереван для участия в чемпионате, не возникало и не могло возникнуть.

Инцидент, произошедший во время церемонии открытия, который был разрешен очень быстро, не имеет ничего общего с безопасностью спортсменов и обеспечением их нормальными условиями для участия в соревнованиях. Все необходимые условия были полностью обеспечены.

Республика Армения по-прежнему привержена выполнению своих обязательств перед Международной федерацией тяжелой атлетики и подтверждает готовность провести чемпионат Европы 2023 на высоком уровне", - подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что ранее азербайджанская сторона заявила, что ее спортсмены не будут участвовать в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, и принято решение об их возвращении на родину. Позже стало известно, что они уже покинули территорию Армении. Данное решение было принято из-за инцидента во время церемонии открытия чемпионата, когда армянский дизайнер Арам Николян выхватил флаг Азербайджана у знаменосца и поджег его.

Николян был подвергнут приводу в полицию, а затем через несколько часов отпущен на свободу. Его адвокат сообщил, что правоохранительные органы не возбудили уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Добавим также, что Николян был дизайнером костюмов, в котором выступали участники церемонии. В армянском обществе по-разному расценили данный шаг дизайнера - кто-то поощрил, а кто-то осудил. Однако, многие согласились с тем, что в сложившихся условиях, когда напряженность на границе двух стран не спадает, Армения должна была отказаться от проведения такого мероприятия, чтобы не оказаться в такой курьезной ситуации.

Добавим также, что в армянских СМИ циркулирует информация, что из аппарата премьер-министра РА поступило указание руководству Общественного телеканала РА, где Николян работал с 2013 года уволить дизайнера.