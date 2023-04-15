Суббота, 15 Апреля 2023 13:48

АрмИнфо.Воинственная риторика Азербайджана извращена. Об этом говорится в статье "Новая реальность Армении: Когда никто не смотрит, границы медленно сближаются" в шведском издание Blankspot, корреспондент которого побывал в блокированном Бердзорском коридоре и региональном офисе в Ехегнадзоре побеседовал с главой Миссии Наблюдателей ЕС в Армении Маркусом Риттером.

В стасте отмечается, что 19 марта, за день до праздника Новруз, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что единственное условие, которое есть у Азербайджана, это выполнение Арменией всех азербайджанских условий, иначе Армения не может рассчитывать на мирную жизнь.

Аналогичные сообщения отправляют лояльные азербайджанскому режиму СМИ и новостные порталы в социальных сетях. Калибр, дружественный режиму медиа-портал, связанный с министерством обороны Азербайджана, сначала утверждает, что вторжение в Армению произойдет до Новруза, затем во время и, наконец, после него.

"Новруз прошел, а его не было. Еще. По крайней мере, пока были лишь спорадические перестрелки вдоль границ", - пишет автор статьи.

При этом в статье констатируется, что армянские эксперты склонны называть стратегию Азербайджана в отношении Армении "ползучей аннексией", а стратегию в отношении Нагорного Карабаха - "ползучей этнической чисткой".

"Азербайджанские военные передвижения как в Нагорном Карабахе, так и в Армении приводят к тому, что Азербайджан получает контроль над приграничными районами без возможности действий со стороны армян, особенно в Нагорном Карабахе, где военная конфронтация может легко привести к разрушительным последствиям.

Вероятно, это связано с тем, что Азербайджан после войны 2020 года держит нож у горла Армении, нож, который Азербайджан продемонстрировал, что готов использовать, о чем свидетельствует вторжение в Армению 12-14 сентября прошлого года, в результате которого погибли сотни человек", - отмечает авторы статьи.

В этом ключе он напоминает, что комиссия ЕС и другие важные международные деятели осудили вторжение и призвали к расследованию предполагаемых военных преступлений Азербайджана. Кроме того, по данным армянской стороны, с тех пор Азербайджан оккупирует 41 тысячу квадратных метров территории Армении.

"В региональном офисе в Ехегнадзоре, посреди винодельческих регионов Армении, мы встречаемся с Маркусом Риттером, главой Миссии Наблюдателей ЕС в Армении. Интервью было взято 23 марта.

Миссия наблюдателей в Армении (EUMA) изначально была продолжением грузинской миссии, целью которой является наблюдение за прекращением огня в Абхазии и Южной Осетии.

Именно после вторжения в Армению в сентябре прошлого года ЕС по просьбе Армении решил распространить миссию и на Армению. Первоначально это была краткосрочная миссия, но после быстрого решения в ЕС гражданская миссия была развернута на два года до 2025 года", - пишет далее автор.

Он напоминает, что на сегодняшний день в Армении дислоцировано 103 человека, половина из которых - гражданские наблюдатели, а остальные

- административный персонал. Мандат находится только на территории Армении, а не Азербайджана. Несмотря на это, мониторинговая миссия в своей работе должна иметь отношение к Азербайджану.

"Мы патрулируем вдоль границы. Когда мы это делаем, мы информируем Баку через спецпредставителя ЕС по региону Тойво Клаара за неделю до наших планов. Это делается для того, чтобы они знали, где мы находимся и что мы делаем. Это также для предотвращения недоразумений и инцидентов. Именно так мы общаемся с Азербайджаном", - говорит Маркус Риттер.

Что касается взаимодействия между EUMA и Азербайджаном, Маркус Риттер объясняет, что пока был только один пример. По словам Риттера, несколько недель назад Ильхам Алиев через Тойво Клаара потребовал, чтобы EUMA посетила "азербайджанские эксклавы" на севере Армении.

"Хотя статус эксклавов и анклавов является спорным вопросом, кажется, что мало исторических и правовых оснований называть их азербайджанскими. Они являются предметом продолжающегося процесса делимитации и демаркации, в котором важную роль играет EUMA", - пишет автор.

Однако, перепроверив историю с Тойво Клааром, информация, которой мы поделились во время интервью с Риттером, кажется, лишена фундаментальных нюансов. По словам Клаара, визит в эксклавы был не по просьбе Алиева, а, скорее, входил в планы мониторинговой миссии с самого начала.

Клаар объясняет, что эксклавы много раз обсуждались с обеими сторонами, подчеркивая, что они могут стать потенциальной проблемой в переговорах о границе, и поэтому EUMA важно посетить их, чтобы улучшить их понимание.

Тойво Клаар также уточняет, что еженедельное расписание направляется азербайджанской стороне за один или два дня до начала каждой недели, а не за целую неделю, как можно интерпретировать цитату Маркуса Риттера.

Кроме того, Клаар отмечает, что отчеты EUMA распространяются внутри ЕС.

Он добавляет, что миссия играет ценную роль для ЕС в регионе, написав в электронном письме: "Мы считаем, что миссия выполняет ценную роль как в качестве наглядной демонстрации участия ЕС, так и в предоставлении ЕС лучшего понимания ситуация и события на местах".

Маркус Риттер подчеркивает, что изначально предполагалось, что мониторинговая миссия будет находиться как в Армении, так и в Азербайджане, но Азербайджан ее не принял.

"С тех пор, как мы приехали сюда в октябре, мы столкнулись примерно с одним и тем же. Нет никаких существенных изменений среди людей или того, что мы наблюдаем. Однако сигнал, который мы получаем от властей и местного населения, заключается в том, что мы способствуем снижению числа инцидентов. Мы слышали это достаточно раз, чтобы интерпретировать это как положительную реакцию на наше присутствие",

- говорит Маркус Риттер.

Наконец, Маркус Риттер объясняет, что отчеты мониторинговой миссии отправляются в Брюссель (CPCC), который затем передает их нескольким различным учреждениям в ЕС, включая специального представителя по Южному Кавказу (Тойво Клаар). После этого выводы должны делать политики и лица, принимающие решения.