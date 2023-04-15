Суббота, 15 Апреля 2023 13:47

АрмИнфо.Спикер парламента Армении Ален Симонян 14 апреля в Самарканде анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

"Конечно, Армения хочет мирный договор. На данный момент, я не знаю, вы знаете или нет, наши министры иностранных дел сегодня должны встретиться", - сказал Симонян на брифинге по итогам заседания межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ в Санкт- Петербурге, обращаясь к главе парламента Азербайджана Сахибе Гафаровой.

Однако, до сих пор нет никакой информации, была ли такая встреча или нет. Внешнеполитические ведомства двух стран хранят молчание.