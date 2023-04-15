Суббота, 15 Апреля 2023 00:18

АрмИнфо. Задержан человек, который поджог азербайджанский флаг на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Им оказался известный армянский дизайнер Арам Николян.

Он взял этот флаг у несущей его девушки и поджог его на глазах у многочисленной публики, которая еще ранее начала свистеть, как только флаг вражеского государства появился в зале.

О реакции на акцию со стороны представителей международной федерации тяжелой атлетики пока не известно, но многие наблюдатели предполагали, что появление флага государства, организовавшего кровопролитную агрессию против жителей Республики Арцах, а затем и Армении, не могло остаться «не замеченным».