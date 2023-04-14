Пятница, 14 Апреля 2023 19:39

АрмИнфо.Мы поддерживаем все прагматичные подходы к обеспечению реальных результатов для людей, пострадавших от конфликтов.

В конце концов, речь идет о людях, и они рассчитывают на то, что мы добьемся реальных результатов, которые позволят им жить в состоянии мира и процветания, Эти слова действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи приведены в пресс-релизе организации, подготовленного по итогам визита Османи в страны Южного Кавказа.

Визит был посвящен существующим вызовам безопасности и усилиям по достижению устойчивого мира, а также укреплению сотрудничества между ОБСЕ и тремя государствами в регионе Южного Кавказа.

В Грузии председатель ОБСЕ встретился с президентом Саломе Зурабишвили, премьер- министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили и другими парламентариями, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и государственным министром по вопросам примирения и гражданского равенства Теей Ахвледиани. Во время своих переговоров в Тбилиси министр Османи подчеркнул, что ОБСЕ будет продолжать поддерживать Грузию в выполнении ее обязательств в военно- политическом, эколого-экономическом и человеческом измерениях безопасности, что будет способствовать процессам внутренних реформ в стране.

В ходе визита в Азербайджан председатель ОБСЕ встретился с Президентом Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером Национального собрания Сагибой Гафаровой. Обсуждения были сосредоточены на участии ОБСЕ в обеспечении прочного и устойчивого мира и поиске решений нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией. <Мирное, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование разногласий, которые волнуют и беспокоят азербайджанцев и армян, остается первостепенным. Мы поддерживаем любые усилия, которые обеспечивают положительную динамику в поддержку полной реализации ранее согласованных мер и определения новых областей для соглашения>, - сказал Османи. <Я также призываю к продолжению взаимодействия между Арменией и Азербайджаном в направлении мира и решению таких важных вопросов, как демаркация и делимитация и открытие линий связи>, - подчеркнул он.

В Армении министр Османи встретился с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер- министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном и парламентариями. <Я поддерживаю любые усилия, которые ведут к миру, и все инициативы, которые способствуют диалогу, разрядке напряженности, укреплению доверия и уверенности, ведущему к нормализации отношений. Мы готовы продолжать наши усилия через существующие механизмы и структуры ОБСЕ, а также новые идеи и подходы для достижения этих целей>, - сказал Османи.