Пятница, 14 Апреля 2023 19:32

АрмИнфо. 14 апреля вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян принял посла Молдовы в Республике Армения Валериу Кивера. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Приветствуя посла, Аршакян поздравил его с назначением и выразил уверенность, что последний своей деятельностью будет способствовать развитию армяно-молдавских отношений. Вице-спикер НС, коснувшись межпарламентского сотрудничества, подчеркнул важность слаженной работы групп дружбы.

Касаясь дружественных отношений между двумя народами, вице-спикер отметил наличие в Кишиневе двух армянских церквей, воскресной школы, а также двенадцатитысячной армянской общины Молдовы.

Зампредседателя парламента обратил внимание посла на региональную безопасность и существующие угрозы. " К сожалению, ситуация в Лачинском коридоре остается прежней. Свободное передвижение по коридору должно быть восстановлено как можно скорее. Блокировка Лачинского коридора является грубым нарушением международного права и трехстороннего заявления от 9 ноября, а также экзистенциальной угрозой для армян Нагорного Карабаха", - отметил вице-спикер НС. Он добавил, что группа военнослужащих азербайджанских вооруженных сил, незаконно дислоцированных на суверенной территории Республики Армения, 11 апреля совершила провокацию, открыв огонь в направлении военнослужащих и позиций ВС РА. Армянские военнослужащие прибегли к ответным действиям и защитили суверенную территорию Армении. Аршакян проинформировал, что среди армянских военнослужащих четверо погибших и шестеро раненых. "Применение силы и угроза применения силы являются неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана, цель которой дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать посреднические усилия партнеров по продолжению мирных переговоров", - отметил Аршакян.

Вице-спикер призвал международное сообщество, в том числе всех партнеров, заинтересованных в стабильности и мире в регионе, предпринять целенаправленные и эффективные шаги против агрессивных действий Азербайджана, не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Выразив признательность за прием, посол заметил, что информирован о текущей ситуации с безопасностью в регионе. "В центре внимания всего мира сейчас Украина, но мы не должны игнорировать ситуацию также в этом регионе", - подчеркнул Валериу Кивери. Он выделил необходимость углубления межпарламентского сотрудничества, отметив, что налицо большой потенциал для взаимодействия в различных сферах.