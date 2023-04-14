Пятница, 14 Апреля 2023 19:29

АрмИнфо. В спортивно-концертном комплексе им.Карена Демирчяна в Ереване 20 апреля состоится большая конференция, которая соберет общественные организации страны, занимающиеся вопросами беженцев из Азербайджана, вынужденных покинуть свои родные дома вследствие геноцидальных действий Азербайджана в с 1988 года по настоящее время.

В ходе форума будут обсуждены вопросы международной политической оценки преступлений, совершенных Азербайджаном в отношении армянских граждан страны. Это погромы армян в Сумгаит, Баку, Кировабаде, насильственной их депортации и этнических чисток населения Шаумянского района. Будут подняты вопросы причины отсутствия судебно-правовых действий против геноцидальной политики, а также вопросы восстановления прав беженцев, в том числе права на возвращение.

Цель форума - способствовать открытому, публичному обсуждению проблем, а также достижения согласованных действий всех занимающихся беженцами НПО, создания единой площадки для скоординированной и эффективной работы.

Координатор конференции Мариам Авагян, Тел 093 43 87 56