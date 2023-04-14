Пятница, 14 Апреля 2023 19:28

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Самарканде принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников СНГ - в узком, а затем в расширенном форматах.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян в ходе своего выступления констатировал, что встреча проходит в год 30-летия подписания Устава СНГ и является хорошей возможностью подтвердить верность государств - участников основополагающим положениям этого ключевого документа. В частности, обеспечения прав человека и основных свобод в соответствии с нормами и принципами международного права, нерушимости границ, признания существующих границ и отказ от незаконных территориальных притязаний, а также реализация положений Соглашение об образовании СНГ, протокол к этому соглашению, а также Алма- Атинской декларации.

Было подчеркнуто, что только совместными конструктивными усилиями можно будет добиться четких и ощутимых результатов по повышению эффективности деятельности СНГ.

В контексте ситуации с безопасностью на Южном Кавказе, со стороны Еревана было подчеркнуто, что усилия армянской стороны, направленные на стабилизацию ситуации и установление долгосрочного мира, сталкиваются с непрекращающейся агрессивной риторикой официального Баку и военными поползновениями. Было отмечено, что очередное подобное проявление было зафиксировано в виде провокации 11 апреля на территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области и подчеркнуто, что действия Азербайджана противоречат заявлениям, сделанным по итогам встреч в Праге и Сочи.

В контексте четырехмесячного незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора было подчеркнуто, что Армения ожидает от всех вовлеченных сторон активных шагов в направлении неуклонного выполнения взятых на себя обязательств, а также решения Международного суда ООН от 22 февраля в направлении восстановления движения по коридору, в строгом соблюдении положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Касаясь нарушений других положений трехсторонней декларации, было указано, что, вопреки многочисленным призывам международного сообщества и авторитетных правозащитных организаций, Азербайджан продолжает незаконно удерживать в заложниках армянских военнопленных и гражданских лиц, проводить фиктивные судебные процессы и подвергать их бесчеловечному обращению.

Подводя итоги, было отмечено, что, несмотря на все трудности, армянская сторона привержена существующим обязательствам и готова приложить все усилия для достижения мира и стабильности в нашем регионе.