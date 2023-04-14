Пятница, 14 Апреля 2023 19:26

АрмИнфо.В преддверия 100-летия армянского кино государственный бюджет, направленный на сохранение киноиндустрии и кинонаследия будет увеличен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

В частности, в источнике говорится, что бюджет на кинопроизводство будет увеличен на 70% до 478 млн. драмов, а на сохранение кинонаследия - на 90%, составив 93 млн драмов.

На выделенную сумму планируется восстановить 25 фильмов, в том числе полнометражных, анимационных, и документальных. На данный момент идет работа над восстановлением картины Фрунзе Довлатяна <Здравствуй, это я> (1965г.), которая будет представлена на Каннском кинофестивале.

В источнике также говорится, что в рамках празднования 100-летия армянского кино планируется проведение более десятка мероприятий и программ.