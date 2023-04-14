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 Пятница, 14 Апреля 2023 19:24
Александр Аванесов

Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана

Спикер НС РА: призываем международное всех партнеров осудить агрессивные действия Азербайджана

АрмИнфо.  Армения постоянно демонстрировала свою полную поддержку и приверженность Целям устойчивого развития ООН. Об этом 14 апреля в своем выступлении на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи стран СНГ заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, инвестиции в солнечную, ветровую и геотермальную энергетику, повышение эффективности использования энергии имеют жизненно важное значение для достижения Целей в области устойчивого развития к 2030 году.  Армения, как отметил Симонян,  является 4-й наиболее уязвимой страной к изменению климата в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и сталкивается со многими проблемами, связанными с ухудшением состояния окружающей среды. <Мы принимаем активные меры для защиты находящихся под угрозой экосистем и выполнения наших международных обязательств. Одним из ключевых вопросов в нашей стране является восстановление и расширение лесных массивов, зеленых зон. Много внимания уделяется развитию экотуризма. Нехватка воды, обеспечение безопасной и доступной питьевой водой - еще один важный аспект нашей программы реформ. Это требует инвестиций в надлежащую инфраструктуру и санитарно-технические сооружения.  Нам еще много предстоит сделать в вопросе создания систем, минимализирующих выбросы вредных газов, в том числе, путем увеличения числа автомобилей, работающих на электричестве, другом, экологически более безопасном топливе>, - подчеркнул председатель НС РА.

Он отметил, что текущая ситуация в регионе Южного Кавказа вынуждает смотреть на проблемы экологии через призму вопросов безопасности и мира.  <В настоящее время мир, в том числе и наш регион, стоит перед новыми вызовами. Кризис безопасности и реалии, возникшие вследствии 44-дневной войны , последующей за ней агрессии и оккупация Азербайджаном 150 квадратных километров суверенной территории Армении сулят новые угрозы для всего региона.  Нарушая практически все пункты Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и игнорируя требования главного судебного органа Организации Объединенных Наций -

Международного суда ООН, азербайджанские власти в образе <экоактивистов> в норковых шубах и представители силовых структур, под надуманными предлогами уже более четырех месяцев блокируют Лачинский коридор. Из-за блокады и блокировки энергетической инфраструктуры около 120 тысяч армян, проживающих в Нагорном Карабахе, лишены доступа к товарам и услугам первой необходимости, в том числе, к жизненно важному медицинскому обслуживанию. Из-за нехватки продовольствия была введена талонная система. Воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ, и студенты Нагорного Карабаха лишаются права на образование>, - подчеркнул председатель НС РА.

Он добавил, что благодаря присутствию российского миротворческого контингента, чей мандат, кстати, до сих пор не подписан Азербайджаном, а также Международного комитета Красного Креста, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе пока не перерос в гуманитарную катастрофу. <Незаконная блокада Азербайджаном Лачинского коридора под ложным "экологическим" прикрытием создала реальные экологические проблемы в Нагорном Карабахе, поскольку сбои в газо - и электроснабжении привели к незапланированной вырубке лесов. А это может привести к серьезной системной и долгосрочной деградации окружающей среды. Параллельно с блокированием Лачинского коридора, Баку подвергает террору коренное армянское население Нагорного Карабахa.  Азербайджанские вооруженные силы периодически нарушают режим прекращения огня.  Зачастую обстрелам подвергаются мирные жители, выполняющие сельскохозяйственные работы. На этот счет есть многочисленные заявления российского миротворческ ого контингента. Буквально несколько дней назад, 11 апреля на суверенной территории Республики Армения, в районе села Тех Сюникской области, группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, производящим инженерные работы, спровоцировала и открыла огонь из огнестрельного, a затем и крупнокалиберного оружия. Есть жертвы и раненые с обеих сторон. Все действия азербайджанских военных задокументированы оперативной видеосъёмкой, которая имеется в свободном доступе в интернете. Осуществленная провокация является очередным посягательством Азербайджана против территориальной целостности Республики Армения. Эта политика Азербайджана не является новой, это продолжение совершенных в мае и ноябре 2021 г., а также в сентябре 2022 г. нападений на Республику Армения, в результате которых Азербайджан оккупировал суверенные территории Республики Армения. Должен констатировать, что действия Баку на указанном участке являются провокационными и противоречат совместным заявлениям, принятым по итогам встреч 6 октября 2022 года в Праге и 31 октября в Сочи>, - подчеркнул глава армянского парламента.

Он заметил, что с точки зрения политической оценки ситуации важно уважение границы согласно Алма-атинской декларации от 21 декабря 1991 года.  <Необходимо осуществить отвод вооруженных сил обеих сторон от границы на безопасное расстояние, как надежная гарантия стабильности ситуации. Мы выражаем нашу готовность по этому вопросу с 2021 года, к тому же подобное действие исходит из логики четырехсторонней договоренности в Праге и трехсторонней в Сочи. Армянская сторона, как и ранее, заявляет, что не имеет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей и готова решать текущие вопросы на местах путем конструктивных переговоров. Но наш сосед не прекращает ксенофобскую политику и риторику.  Озвучиваются претензии по отношению почти ко всей суверенной территории Республики Армения. Не могу не отметить чрезвычайно важные гуманитарные вопросы, стоящие перед всеми нами. До сих пор Азербайджан незаконно удерживает военнопленных и гражданских лиц. Остается актуальным вопрос сохранения армянского культурного наследия на территориях Нагорного Карабаха, перешедших по контроль Азербайджана. Блокируется доступ миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах, в то время, как уже уничтожены множество церквей, места захоронения, памятники маршалам и генералам Великой Отечественной Войны.  Складывается впечатление, что, стирая армянские буквы и разрушая вдребезги Хачкары - каменные кресты, которым уже несколько сот лет, можно изменить историю. Ясно, что тем самым Баку истребляет следы многовекового присутствия  коренных жителей Арцаха.  Подытоживая все вышеперечисленное, призываем международное сообщество и всех партнеров, заинтересованных в мире и стабильности в регионе, посредством адресных заявлений и четких шагов осудить агрессивные действия Азербайджана по отношению к Республике Армения и армянам Нагорного Карабаха, и тем самым предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации, которая может перекинутся в другие регионы мира>, - подчеркнул спикер НС

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