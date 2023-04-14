Пятница, 14 Апреля 2023 19:19

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Асратяна, переулок улицы Асратяна, образовательный комплекс “Мхитара Себастаци” в кв. “Б-4”, абоненты-жильцы жилых домов 18, 19 в кв. “Б-2”, улица Лукашина и 1-ая улица Лукашина, частные дома на улице Зограпа, жилые дома 3-6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, детсий сад N73, жилые дома 21/3, 21, 21А на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, частные дома 1-45 на улице Тавризян, частные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 3, 4, 12, 13, 14; 2-ой переулок 14-ой улицы Н.Шенгавита и частные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, жилые дома 45, 47, 51 на улице Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци, жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:30-16:30 села Птгунк и Аревашат;

11:00-17:00 села Нор Армавир, Джрашен, Армавир, Айгешат, Тандзут, Айкаван, Алашкерт, Бамбакашат;

в Арагацотнской области:

12:00-13:00 улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нареаци, Шираза, Прошяна, кварталы “Варои Дзорак”, “Ара-1”, “Ара-2”, “Тандзаноц”, “Нарек” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Покр Веди, Арарат;

10:30-11:30 частично села Аралез, Нор Кянк;

11:00-13:00 частично село Далар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 улицы Шаумяна, Маисяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10:00-16։00 частично село Птгни;

11:00-14:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Коюги”, “Мано” в Нор Гехи; санаторий Железной Дороги, ООО “Эйч Ти”, завод минеральных вод “Арзни Груп”, центр хирургии и СПА “Арзни Эстетика”, ООО “Лусима”, “Вьяк”, “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, ЧП “Нарек 95”, “К.Погосян”, “А.Агаронян”, собственники “М.Арутюнян”, “А.Ованнисян”, “В.Акобян”, “В.Манукян”, “Н.Аракелян”, ЗАО “Еркрабан” и зона отдыха;

в Гегаркуникской области:

12։30-14։00 улицы Гардмани, Г.Нжде, Байрона, Г.Надарян, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 в городе Чамбарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1а, 2, 6 на улице Заваряна, 22 на улице Сисакяна, школа N94, улицы Башинджагяна, Аракеляна, школа N191, жилые дома 85, 89, 93 на улице Андраника, частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2, 3, 4, 5 на 2-ом переулке Багяна, жилые дома 4, 6, 8, 10, 12, 14 на улице Кочаряна, жилой дом 5 на переулке Кочаряна, жилые дома 26, 28, 32 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилые дома 7-10 на улице Лепсуса, частные дома 1-41б в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 11, 20/5 на улице Гапанцяна; жилые дома 1/2 на 23-ей улице, 2/1, 2, 17 на 25-ой улице, 2/4 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 126/4 на улице Рига;

11:00-17:00 жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

12:00-14:00 села Мргастан и Дохс;

в Котайкской области:

10:00-16:00 город Егвард; села Арагюх, Зораван, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Одзун, Данушаван, Ардви;

11:00-15:00 село Даштадем;

11:00-17:00 села Джрашен и Лернаван;

в Сюникской области:

10:30-11:30 жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на улице Лернагорцнери, жилой дом 4 на улице Абовяна в городе Каджаран.