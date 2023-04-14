Пятница, 14 Апреля 2023 16:52

АрмИнфо. Следственный комитет Армении выступил с разъяснениями относительно акции родителей погибших военнослужащих, которые второй день перед зданием Комитета требуют встреч с его руководством, чтобы узнать подробности следствия по делу об инциденте, имевшим место 21 сентября 2022 года в пантеоне <Ераблур>.

Как отмечается в сообщении пресс-службы СК, группа лиц предъявили требования встретиться с представителями комитета без четкой формулировки своих ожиданий. С одной стороны, ставится вопрос о получении разъяснений по производству, но в то же время к органу досудебного производства предъявляются необоснованные требования о принятии конкретных решений в производстве. В связи с этим Следственный комитет РА считает необходимым уточнить следующее: Следственный комитет РА удовлетворил многие из ранее поданных заявлений указанных лиц о встрече и получении разъяснений. Несколько приемов организовывались следователем или начальником отдела, в ходе которых представители СК пытались предоставить указанным лицам информацию о ходе разбирательства в пределах допустимого. Однако в ходе последней такой встречи некоторые из присутствующих позволили себе эмоциональные высказывания, высказывали оскорбительные выражения в адрес представителей СК РА, фактически нарушили нормальный ход встречи, из-за чего она не послужила своей цели.

Своими действиями отдельные участники встречи демонстрировали стремление постоянно накалять страсти и обстановку. Во избежание подобного развития событий участникам акции было предложено сформулировать свои вопросы в письменной форме, которые будут обработаны и в кратчайшие сроки будет предоставлена необходимая информация. Однако это предложение было отвергнуто участниками акции.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у участников акции желания сотрудничать с органом, осуществляющим производство. Это обосновывается еще и тем, что после очередной встречи признанные потерпевшими публично заявили об отказе от участия в следственных действиях, понимая, что они могут иметь существенное значение для правовой оценки действий потерпевших лиц, причастных к инциденту.

Кроме того, ряд лиц, непосредственно причастных к инциденту в пантеоне <Ераблур>, неоднократно вызывались повестками для участия в следственных действиях в качестве свидетелей, но последовательно отказываются от этого. Принимая во внимание, что последние являются родителями и родственниками погибших военнослужащих, орган, ведущий производство, уклонился от принятия мер, направленных на привлечение их к явке для участия в оперативно-розыскных мероприятиях. При этом в ходе встреч остальным родителям разъяснялась важность участия этих лиц с точки зрения обеспечения объективности предварительного следствия. И хотя присутствовавшие заверили, что поддержат орган, осуществляющий производство по этому делу, пока никаких подвижек не зафиксировано.

Параллельно лица, даже не принимая во внимание достаточность фактических данных, полученных в рамках производства по делу, и будучи в достаточной мере осведомленными о них, пытаются навязать органу доследственной проверки желаемые ими процессуальные решения, предъявляя требования в Следственный комитет.

Помимо того, что такие требования не вытекают из интересов обеспечения беспристрастного и всестороннего расследования и носят неправомерный характер, они также доказывают, что реальная цель некоторых из указанных лиц состоит в том, чтобы не способствовать раскрытию преступления.

Следственный комитет подтверждает свою готовность письменно общаться с признанными потерпевшими в рамках производства по делу в обстановке взаимного уважения и понимания, без попыток выдвижения неправомерных требований. СК напоминает, что потерпевшие не лишены возможности осуществлять свои права в рамках разбирательства.

<Что касается уголовного производства в связи с вышеуказанным инцидентом, то ведется предварительное следствие, в рамках которого, несмотря на отказ указанных лиц от сотрудничества, продолжаются активные оперативно-доказательные действия в целях обеспечения беспристрастности и полноты расследования>, - говорится в сообщении СК РА.

Напомним, что утром 21 сентября 2022 года родные погибших солдат предприняли попытку сорвать визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в пантеон воинских захоронений <Ераблур>. Однако полиция применила силу, в том числе, и в отношении матерей погибших солдат, доставив их в отделения. В полиции было начато служебное расследование, а в СК - уголовное производство по факту превышения должностных или служебных полномочий, сопровождавшегося насилием. Шестнадцать родителей и родственников погибших военнослужащих признаны пострадавшими.