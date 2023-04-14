Пятница, 14 Апреля 2023 15:44

АрмИнфо. Военнослужащий N-й воинской части Минобороны РА Х. С., получил ранение, по предварительным данным, из закрепленного за ним оружия. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"Состояние здоровья военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое. Ведется следствие для полного выяснения обстоятельств произошедшего", - подчеркнули в МО РА.