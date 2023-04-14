Пятница, 14 Апреля 2023 15:27

АрмИнфо.АраратБанк в сотрудничестве с компанией «Муран» предлагает smart-решение - кредит на приобретение электромобиля. Кредит выдается в драмах РА, начиная с 12% годовых, или в долларах США, начиная с 9%. Годовая процентная ставка зависит от срока кредита.

Как сообщили в банке, это сотрудничество дает возможность потенциальным клиентам приобрести электромобиль на выгодных условиях и по конкурентным ставкам. Кредитный лимит в случае национальной валюты РА составляет 2.000.000 – 50.000.000 драмов ра, а в случае иностранной валюты - 4.000 - 100.000 долларов США.

Кредит на приобретение электромобиля доступен клиентам в возрасте от 22 до 65 лет, которые имеют стабильный источник дохода и здоровую кредитную историю.

"Приобретение электромобиля имеет ряд преимуществ: сохранение окружающей среды, сокращение выбросов, отсутствие ежегодных экологических платежей, существенное сокращение затрат на текущее обслуживание.

Единовременная комиссия за выдачу кредита, а также штраф за досрочное его погашение не будут взиматься, а решение о выдаче кредита будет принято на месте в течение нескольких минут в автосалоне компании", - говорится в сообщении банка:

Более подробно с условиями кредита можно ознакомиться здесь.

Отметим, что компания «Муран» выступает официальным представителем автомобилей "Geely"