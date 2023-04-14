Пятница, 14 Апреля 2023 14:03

АрмИнфо. Каждый день пребывания во власти нынешних управляющих Армении приводит к новым опасностям, к новым трагедиям, к новым жертвам, как это произошло в окрестностях села Тех Сюникской области республики. Об этом 14 апреля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

По его словам, на этом фоне не приходится говорить о единении власти и оппозиции в целях решения стоящих перед страной проблем. Манукян подчеркнул, что продвижение азербайджанских войск не было бы, если бы у руля власти находилось компетентное лицо, думающее и заботящееся о судьбе государства. Он обвинил власти в бездействии, в результате чего азербайджанской армии удалось занять важнейшие позиции у села Тех, после чего организовать провокацию, в ходе которой с армянской стороны есть погибшие и раненые. На этом фоне оппозиционер посчитал аморальным попытки властей превратить бывшего командующего пограничными войсками СНБ Армана Маралчяна в козла отпущения. <Они хотят найти крайнего, и для всех очевидно, что власти пытаются свалить всю вину на него>, - отметил парламентарий, добавив, что уже направил запрос в СНБ, чтобы выяснить, проводится ли служебное расследование по инциденту у села Тех. При положительном результате, продолжил оппозиционер, можно будет предположить, что отставка Маралчяна обусловлена именно данным инцидентом. В то же время он констатировал, что путем расследования власти предпринимают еще одну попытку отвлечь внимание общественности страны от реальных проблем. <Через какое то время они предадут забвению этот инцидент>, - сказал Манукян.

Отметим, что ранее сегодня на брифинге глава комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян также прокомментировал отставку Маралчяна. По его словам, увольнение командующего пограничными войсками произошло по предложению директора СНБ Армена Абазяна. <В моральном и профессиональном плане Маралчян является высококлассным офицером. Насколько его освобождение с должности связано с инцидентом в Тех, покажет служебное расследование. Возможно в какой-то мере связано, а может и нет>, - подчеркнул Кочарян.

Напомним, что 12 апреля президент РА по предложению премьер-министра освободил полковника Маралчяна от занимаемой должности. Это произошло буквально на следующий день после перестрелки у села Тех.