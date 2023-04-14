Пятница, 14 Апреля 2023 13:56

АрмИнфо.Посольство США в Азербайджане выступило с заявлением, в котором выразило "обеспокоенность запечатленными на видео насилием в отношении азербайджанского солдата в Армении".

"Мы призываем Азербайджан и Армению урегулировать все вопросы путем мирных переговоров", - говорится в сообщении дипмиссии.

Отметим, что накануне местные жители в Капане поймали второго азербайджанского диверсанта, который пересек границу Армении еще 9 апреля. Первый был задержан двумя днями ранее, опять-таки мирными жителями, котоыре с ним обращались подобающие, накормили и передали сотрудникам спецслужб. Местные жители нашли у второго азербайджанского диверсанта, телефон охранника ЗММК, который был убит в ночь на 13 апреля. В сети было растиражировано видео, где местные жители, среди которых был и родственник убитого, ударили азербайджанца по лицу.

Кроме того, в сеть попало видео, где задержанный азербайджанский диверсант выходит в прямой эфир на территории РА и хвастается тем, что он убил армянина. "Мы пролили кровь армян. Мы обезглавили армян. И сейчас мы все еще живы, не мертвы. Даже если мы умрем, пусть нас будут ценить. Мы не предатели родины", - говорит он в этом ролике.

Добавим, что посольство США в этой обеспокоенности поддержали еще ряд дипмиссии в Азербайджане, в том числе и Великобритании.

Примечательно, что международное сообщество вот уже 2,5 года слепо к тому, что несколько десятков армян незаконно удерживаются в Бакинских тюрьмах и подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению, о чем рапортовали в том числе и международные правозащитные организации. Международное сообщество равнодушно наблюдает за тем, как вот 4 месяца 120 тысячное население Нагорного Карабаха терроризируется азербайджанской властью. Они безмолвны к тому, что эти люди лишены возможности пользоваться универсальными права человека - право на жизнь, право на образование, право на медпомощь, право на свободное передвижение и т.д.. Международное сообщество безмолвствует, и наблюдает за тем, как жители Арцаха сидели и сидят периодически без света и газа, в том числе и в суровых зимних условиях, из-за террористических действий азербайджанцев, что мирные жители подвергаются обстрелу во время сельхозработ.

Кроме того, цивилизованное международное сообщество безразлично отнеслось к расстрелу безоружных армянских военнослужащих ВС Азербайджана в сентябре 2022 года, и к тому как, азербайджанские военные изнасиловали, изувечили и убили армянских женщин-военнослужащих, а потом надругались над их телами, выложив в сеть кадры. Они также молчали, когда азербайджанцы выкладывали кадры бесчеловечного отношения с армянскими гражданскими лицами, которые по ошибке оказывались на азербайджанской стороне, и многие из которые погибли в ходе пыток.

Международное сообщество считает, что в данных случаях скудного призыва прекратить эти действия более чем достаточно для очистки совести.