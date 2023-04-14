Пятница, 14 Апреля 2023 13:49

АрмИнфо. Губернатор Араратского марза Седрак Тевонян и глава общины Арарат Аслан Аветисян провели рабочее совещание с руководством компании GeoProMining Gold.

Стороны обсудили вопросы касательно текущей деятельности компании, а также обсудили программы реализованные в социальной сфере в рамках сотрудничества с общиной Арарат. В целом компания за 2022 год вложила более 100 млн драм ($ 250 тыс.) в проекты направленные на социальноe развитие общины; в инфраструктурные проекты, в техническое оснащение коммунального хозяйства, в сферу здравоохранения, культуры и спорта. Была достигнута договоренность продолжить участие компании в государственных субвенциальных проектах.

«Компании GeoProMining Gold ведет последовательную политику по социальному и инфраструктурному содействию в регионах присутствия. Социальные программы направлены на улучшение инфраструктур, развитие человеческого потенциала, а также на улучшение сферы здравоохранения и окружающей среды. Как социально- ответственная компания мы продолжим не только выполнять свои обязательства перед государственным и местным бюджетом, но и реализовывать инициативы в деле социального развития регионов присутствия», - отметил гендиректор GeoProMining Gold Анатолий Гоготин.

Губернатор Араратского марза Седрак Тевонян поблагодарил компанию за сотрудничество и отметил важность участия частных компаний на благо социально-экономического развития региона.

GeoProMining Gold эксплуатирует Сотское месторождение и Араратскую золотоизвлекательную фабрику. Компания направила более 16 млн долларов на социальные проекты.