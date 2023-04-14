Пятница, 14 Апреля 2023 13:41

АрмИнфо. В рамках пакета помощи Армении со стороны ОДКБ четко фиксировалась и помощь в виде поставок оружия вооружений.

Об этом 14 апреля на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян, опровергнув утверждения секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна, заявившего, что пункт о военно-техническом содействии ОДКБ, который не был утвержден на саммите в Ереване осенью прошлого года, не подразумевал поставки Армении вооружения.

<Он откровенно лжет. Об этом мы можем судить, как из открытых, так и закрытых источников, в том числе, исходя из того, о чем говорил бывший генеральный секретарь ОДКБ. Я также имею определенную информацию, и поэтому заявляю, что Армен Григорян лжет. По сути, он понял лишь один пункт данной помощи, согласно которому полковник ОДКБ должен был разместиться в Ереване. Вы журналисты, направьте запросы в ОДКБ и Армену Григоряну, сопоставьте ответы и спросите у секретаря СБ, почему он врал в интервью CivilNet, поскольку, по моим данным, пакет помощи предусматривал содействие Армении в виде вооружений>, - отметил Мамиджанян.

Говоря о миссии российских миротворческих сил в Арцахе, оппозиционер заметил, что у всех граждан Армении имеются определенные ожидания от стратегического союзника. <А имеются ли аналогичные ожидания от международных партнеров? Необходимо зафиксировать, что как миротворческая миссия, так и, к примеру, решения Международного суда приводят к ряду проблем. При наличии двух инструментов, эффективностью которых мы не совсем довольны, может в этом виновата армянская сторона, применяемая эти механизмы?>, - задался вопросом оппозиционер.