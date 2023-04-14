Пятница, 14 Апреля 2023 12:43

АрмИнфо.Советник Верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти исключил войну между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщают СМИ, он в частности заявил, что после Исламской революции Исламская Республика Иран не нападала ни на одну из 15 соседних стран и не предпринимала, и не будет инициировать войны.

"Я твердо верю, что Исламская Республика Иран не только защищает свои интересы и безопасность, но также защищает интересы и безопасность соседних стран в регионе и считает это одной из своих региональных обязанностей.

Иран разберется со всем, что нарушает безопасность региона, и мы ясно даем понять, что мечты некоторых стран с ложной идентичностью, таких как сионистский режим, и экспансионистской сущностью, такой как Соединенные Штаты, останутся в их сердцах, и между двумя странами не будет войны", - подчеркнул он.

Отметим, что в последний период отношения между Азербайджаном и Ираном переживают не лучшие времена.