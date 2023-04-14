Пятница, 14 Апреля 2023 12:42

АрмИнфо.Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о <зеркальном> отводе армянских и азербайджанских войск от границ 1991 года не ново. Об этом 14 апреля на брифинге в Национальном Собрании РА заявил председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

По его словам, речь идет об инициативе о зеркальном отводе войск, которое осталось безответным. Глава комиссии подчеркнул, что армянская сторона при определении границ руководствуется имеющимися под рукой картами генерального штаба вооруженных сил Советского Союза.

Кочарян заметил, что по просьбе оппозиционной фракции <Армения>, накануне в парламенте состоялись закрытые обсуждения по ситуации, сложившейся вокруг села Тех Сюникской области Армении, с участием начальника Генерального штаба ВС Армении. <У оппозиции была возможность адресовать ему свои вопросы относительно поручений премьер-министра по предотвращению продвижения ВС Азербайджана. Я не могу утверждать, когда были даны эти поручения, но то, что они были, более чем очевидно>, - сказал глава комиссии. Он заметил, что накануне в ходе закрытых обсуждений речь в основном шла о том, какие шаги необходимо предпринять для исключения подобного развития событий. Кочарян заметил, что если бы не должный ответ со стороны ВС Армении, противник углубился вглубь территории страны. <Мы должны руководствоваться тем, что уровень боевой готовности наших вооруженных сил должен быть на таком уровне, чтобы противостоять любым поползновениям противника. То, что наше, должно быть нашим, и противник должен знать, что на любую провокацию получит соответствующий удар>, - подчеркнул глава комиссии.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян, отвечая на вопрос об обвинениях оппозиции в адрес политического руководства республики о случившемся в селе Тех, подчеркнул, что эти обвинения не имеют ничего общего с действительностью. <Для всех очевидно, что случившееся в селе Тех является очередной провокацией со стороны Азербайджана на суверенной территории Армении в отношении суверенной территории республики. И в этой ситуации заявления и действия оппозиции могут свидетельствовать о наличии <пятой колонны>, - отметил депутат.