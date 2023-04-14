Пятница, 14 Апреля 2023 12:04

АрмИнфо. Азербайджан, скорее всего, готовится к крупной эскалации, инцидент у села Тех нужно рассматривать именно в этом контексте и понимать, что он был спланирован заранее. Об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в беседе с "CivilNet", - касаясь азербайджанской провокации на суверенной территории РА.

Он напомнил, что и азербайджанская пропаганда и ряд международных СМИ уже долгое время говорят о возможной эскалации, которая готовится со стороны Азербайджана.

На замечание журналиста, почему в Армении отсутствует политическая ответственность, ввиду того, что при подобном упущении ответственное за этот промах лицо подало бы в отставку в любой другой демократической стране, Григорян заверил, что в целом политическая ответственность в стране есть, проводятся реформы для решения выявляемых проблем. Он также не ответил на вопрос по части императива отставки министра обороны РА Сурена Папикяна за многочисленные упущения.

На замечание, как же так получилось, что азербайджанцы пришли и раньше разместились на суверенной территории РА, хотя армянская сторона знала, что должны быть изменения, и заранее не установила свои посты на своей земле, секретарь Совбеза начал говорить о каких-то обсуждениях, договоренностях с Азербайджаном относительно действий и отметил, что азербайджанская сторона нарушила большинство договоренностей, в результате которых возникла данная ситуация.

"Азербайджан нарушил договоренности, а по части наших промахов, идет расследование, чтобы понять, где были упущения", - сказал он, отказавшись также комментировать снятие с должности главы погранслужбы РА. Касаясь эффектвиности работы наблюдателей ЕС, Григорян заверил, что изначально Азербайджан был настроен на то, чтобы дискредитировать эту миссию.

"Когда наблюдатели ЕС размещались на границе, Азербайджан изначально пытался дискредитировать их, и этот инцидент направлен также против европейских наблюдателей. Ожидаем, что Брюссель предпримет соответствующие шаги, поскольку полагаем, что они также обеспокоенны сложившейся ситуацией", - сказал он, добавив, что в повестке Армении стабильность на всей лини границы, и выразил надежду, что этот вопрос будет и в повестке ЕС.

"Что касается заявления Захаровой о том, что европейцы дестабилизируют ситуацию своим присутствием, скажу, что российское присутствие на наших границах есть с 1990-х годов, и было много случаев дестабилизации. Уверен, что при возможности и дополнительных усилиях европейские наблюдатели смогут обеспечить стабильность", - сказал он.

Григорян также признал, что в направлении села Тех есть участки, где азербайджанцы продвинулись вперед и заняли суверенную территорию РА, и подчеркнул, что на этом участке граница делимитирована, международно признана и выразил убеждение, что все констатировали, что азербайджанцы находятся на территории Армении. В тоже время он еще раз подчеркнул, что Армении не будет вести переговоры по вопросу Бердзорского/Лачинского коридора, там все давно определено трехсторонним заявлением, и РФ должна выдворить Азербайджан из коридора.

На просьбу рассказать о четкой позиции властей РА по Арцаху, Григорян отметил, что цель властей по Нагорному Карабаху - создать международный механизм, в рамках которого состоится диалог Баку-Степанакерт по вопросам прав и безопасности армян, проживающих в Нагорном Карабахе. При этом он убежден, что Степанакерт и сам должен сформулировать, что он посчитает гарантиями безопасности. При это он считает, что международное присутствие может быть и гражданским, ключевое здесь - обеспечение гарантий. При этом он так и не ответил на вопрос, кого власти Армении подразумевают под международным присутствием. "В Нагорном Карабахе есть необходимость международного присутствия, так как многие вопросы безопасности не решаются, несмотря на российское присутствие", - заверил он.

Вместе с тем он признал, что пока власти РА пытаются реализовать "эпоху мира", Азербайджан на практике всячески пытается торпедировать эти усилия. Он заверил, что мир, прежде всего, нужен Армении, чтобы развиваться, однако, признал он, мир не возможен одним желанием армянской стороны, а у Азербайджана максималистские устремления.

"Мы никогда не обсуждали с Азербайджаном вопрос "реинтеграции карабахцев" с Азербайджаном, мы только касались международных механизмов на встречах с ними, но на каком-то этапе они начали говорить об этом", - добавил чиновник.

Секретарь Совбеза РА также признал, что после войны 2020 года Армения оказалась в уязвимых условиях, но она продолжала диалог с РФ, в том числе и том, что границы РА - это "красная линия", однако после двух атак на Армению нужно было подумать о собственной среде безопасности.

"Мы неоднократно обращались в ОДКБ, и когда под разными предлогами (в том числе и непризнанием наших границ) не получили помощь, только тогда мы попытались искать альтернативы. Тем, кто обвиняет нас в изменении внешней политики, я бы посоветовал обвинить самих себя, если они не помогают, мы вынуждены что-то придумать. Да, и хочу заметить, что тогда не было еще Украины", - сказал он, касаясь обвинений, что РА меняет вектор развития. Григорян считает, что это не смена вектора, а поиск точек обеспечения безопасности. По его словам, если захотят помочь, найдут тысячу причин помочь, а если не захотят помочь - то найдут тысячу причин, чтобы это сделать.

Он также отметил, что когда ОДКБ признают границы РА, сделают политическое заявление, тогда можно будет говорить об отправке миссии Организации на границы Армении. Чиновник также заверил, что пункт о военно-техническом содействии ОДКБ, который не был утвержден на саммите в Ереване осенью прошлого года, не подразумевал поставки Армении вооружения (Генсек ОДКБ Зась утверждал обратное - ред.).

Касаясь участия в учениях НАТО, он отметил, что это, прежде всего, обусловлено приобретением знаний и навыков в условиях новых вызовов, а не сменой вектора развития.

Касаясь перспектив поднятия на новый уровень отношений с США и НАТО, Григорян подтвердил, что взаимодействие с американской стороной динамичной развиваются, особенно в экономической сфере. Однако, по его словам, в военно-технической сфере для стимулирования взаимодействия требуется время и работа, и признал, что Армении не скованно членством в ОДКБ, при взаимодействии с другими странами в оборонной сфере.