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АрмИнфо. С 1 мая дети до 12 лет смогут бесплатно посещать музеи, находящиеся на балансе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства со ссылкой на решение главы ведомства от 11 апреля текущего года.
Согласно источнику, для остальных посетителей различных постоянных экспозиций музеев и музеев- заповедников стоимость билетов составит от 1 до 3 тысяч драмов. Стоимость билетов в сопровождении экскурсоводов на армянском и иностранных языках установлена в размере от 1000 до 5000 драмов. Для школьников старше 12 лет, студентов, членов семей военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, пенсионеров и вынужденных переселенцев будет применяться скидка в размере 50%. Вход для граждан РА бесплатный в последнюю субботу каждого месяца. В случае увеличения стоимости билетов на посещение постоянной экспозиции оно должно быть предварительно согласовано с уполномоченным государственным органом. При оптовой продаже билетов в туристических и корпоративных целях допускается снижение цен на билеты до 10 процентов путем предварительного заключения соответствующих договоров с туроператорами или агентами.
Также установлено, что бесплатное посещение постоянных экспозиций музеев предоставляется членам официальных государственных делегаций, прибывающих в Армению, дипломатическим представителям, аккредитованным в Армении, членам Международного совета музеев (ИКОМ), музейным работникам, участникам ВОВ, инвалидам.
В сообщении подчеркивается, что билеты, приобретенные до 1 мая 2023 года, действительны до 30 декабря 2023 года.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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