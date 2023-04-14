Пятница, 14 Апреля 2023 12:03

АрмИнфо.Сохранение премьер-министра РА Никола Пашиняна у власти стоит армянскому народу крови и смертей. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель министра обороны РА, заместитель председателя ранее правящей Республиканской партии Артак Закарян, комментируя ситуацию вокруг села Тех Сюникской области республики.

<Открытым остается вопрос, кто спровоцировал последнее военное столкновение в селе Тех? Очевидно, что ситуацию спровоцировали и боевые действия начали азербайджанцы, что было остановлено под напором огня наших вооруженных сил. Из краткого анализа региональных событий становится понятно, кому выгодна новая масштабная война и открытие нового фронта. Это - очередные последствия заговорщической политики Никола. Об этом мы говорим постоянно. Это означает угрозу новой эскалации>, - отметил политик.

Он добавил, что сохранение власти Никола Пашиняна стоит армянскому народу крови и смертей. <Благодаря Николу мы постоянно находимся в цикле войн и потерь, что осуществляется исключительно исходя из интересов других>, - подчеркнул зампред РПА.

В своем постскриптуме он заметил, что не станет раскрывать много скобок, поскольку электорат Никола Пашиняна все равно не поймет. <Постоянно будут повторять тезис "виноваты прежние", и шаг за шагом разрушат страну>, - отметил бывший заместитель министра обороны.

Напомним, что 11 апреля азербайджанские военные открыли огонь по армянским военнослужащим, проводившим инженерные работы в районе села Тех. В результате погибли четверо, ранены шестеро армянских военнослужащих. <Группа военнослужащих вооруженных сил Азербайджана под предлогом уточнения пограничных пунктов подошла к военнослужащим вооруженных сил Республики Армения, спровоцировала и открылa огонь из огнестрельного, a затем и другого оружия различного калибра в направлении армянских военнослужащих и позиций ВС>, - говорилось в заявлении МИД Армении.