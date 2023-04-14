Пятница, 14 Апреля 2023 12:02

АрмИнфо. Сфера волонтерского движения в Армении подвергнется реформам. Об этом 14 апреля на пресс­конференции сообщил заместитель министра труда и социальных вопросов РА Рубен Саркисян.

По его словам, уже длительное время в данной сфере не было и нет правовых регулирований. Попытки урегулирования предпринимались в 006, 2015, 2017 годах, но добиться окончательного результата пока не удалось. Министерством труда и социальных вопросов был разработан проект соответствующего закона, который был одобрен на последнем заседании правительства. Документ призван решить имеющуюся проблему, направленную на более активное вовлечение гражданского общества в волонтерское движение, повышение социальной ответственности организаций и учреждений, формирование механизма появления активного гражданина. Волонтерство будет рассматриваться как трудовой опыт.

Заместитель министра подчеркнул, что еще одна задача, которую призван решить документ, связана с социальной интеграцией выпускников школ и вузов с рынком труда. В свою очередь, продолжил Саркисян, у государства появятся возможности для вовлечения добровольцев в реализацию тех или иных программ.

В числе структур, имеющих право на привлечение волонтеров, замминистра указал на государство, организации, не преследующие цели получения прибыли, фонды и союзы. Причем, собственником организаций, не преследующих получение прибыли, должно выступать исключительно

государство. По положению на текущий момент, количество таких организаций составляет 124. Одной из важнейших составляющих привлечения добровольцев является заключение с ними договоров, в которых должны быть указаны цели привлечения волонтеров, какие будут решаться вопросы и в какие сроки, а также взаимные обязательства сторон и социальные гарантии.

Саркисян не исключил, что спустя шесть месяцев после вступления закона в силу, возникнет необходимость в его улучшении. Он не будет распространяться на добровольцев - защитников границ. Волонтером могут стать лица, достигшие 16- летнего возраста. Если 14-летние подростки также захотят присоединиться к движению, то для этого должно быть письменное согласие родителей или опекунов.