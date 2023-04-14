Пятница, 14 Апреля 2023 11:59

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян на встрече с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, находящимся в Армении с рабочим визитом, коснулся политики этнической чистки, проводимой Азербайджаном после установления режима прекращения огня 9 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена Арцаха, Гегам Степанян, указал на конкретные факты и примеры преступлений, совершенных азербайджанской стороной. Омбудсмен НКР представил гуманитарные последствия незаконной блокады со стороны Азербайджана, продолжающейся четыре месяца, а также широкомасштабные нарушения прав народа Арцаха.

Защитник прав человека отметил, что игнорирование призывов международных акторов и невыполнение решения Международного суда ООН не влекут каких-либо последствий для Азербайджана, что только поощряет безнаказанность и вседозволенность Азербайджана. По его словам, на заявления и призывы международного сообщества Азербайджан отвечает ужесточением блокады и действиями, причиняющими новые страдания мирному населению. Степанян выразил недовольство неадекватным и безадресным отношением международного сообщества к создавшемуся гуманитарному кризису, отметив, что непонятен и неприемлем дифференцированный подход международного сообщества в вопросе защиты прав человека в контексте различных конфликтов и выразил надежду, что международные партнеры предпримут практические шаги по снятию блокады и урегулированию гуманитарной ситуации.

Отметив важность участия ОБСЕ в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, Омбудсмен Арцаха подчеркнул необходимость восстановления деятельности формата Минской группы ОБСЕ, направления группы ОБСЕ по сбору фактов в Арцах и обеспечения его постоянного присутствия. Во встрече принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.