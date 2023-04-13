Четверг, 13 Апреля 2023 22:27

АрмИнфо. Третий президент РА Серж Саргсян назвал клеветой заявления премьера Никола Пашиняна о том, что согласно Мадридским принципам, Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Напомним, что накануне в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что <необходимо фундаментально рассмотреть концепцию Нагорного Карабаха в годы независимости>. <Есть два этапа: до Мадридских принципов и после них. До Мадридских принципов позиция армянской стороны заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и в контексте распада Советского Союза Арцах осуществил свое право на самоопределение, выйдя из состава СССР наряду с другими субъектами в качестве самостоятельного субъекта, что зафиксировано в Алматинской декларации>, - сказал он. По его словам, Мадридские принципы появились на свет в 2007 году, когда главой государства был Роберт Кочарян, а Серж Саргсян премьер-министром республики. Тогда было указано на необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха с применением неких механизмов, которые должны были быть согласованы и с Азербайджаном. В результате, как отметил премьер-министр, произошли очень серьезные принципиальные изменения. <До Мадридских принципов речь шла о Советском Союзе, после них - Азербайджан. Это означает, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, чтобы самоопределиться, в противном случае, непонятно от кого он самоопределяется. В этом заключается реальное содержание, что является нашим самым главным упущением>, - подчеркнул Пашинян.

Как заявил 13 апреля Саргсяна в беседе с журналистами, каждый раз, думая о <клевете, озвученном управляющим РА>, он хочет понять, с чем у него проблем больше всего - с нравственностью, способностью читать и понимать дипломатические документы, или же с памятью. <Когда хочет, теряет память, или же нарушает все нормы. Делает, что хочет. Желает - считает войну миром, а поражение - победой. Все же знают, что до 2018 года (бархатной революции - ред.) все пять сторон переговоров - Армения, Азербайджан, Россия, США и Франция, считали, что Мадридские принципы решают вопрос самоопределения Нагорного Карабаха. После 2018 года только четыре из них так считают>, - отметил Саргсян.

И только <управляющий Армении> говорит, что документ <о сдаче Нагорного Карабаха>, подчеркнул экс-глава РА.