Четверг, 13 Апреля 2023 22:26

АрмИнфо.Третий президент РА Серж Саргсян не уверен, что действующая власть идет к установлению мира.

<Подобным образом не идут к миру, а - защищая страну, демонстрацией способности к ее защите, обеспечением безопасности собственных граждан>, - указал он 13 апреля в беседе с журналистами.

По его словам, ни одна страна не пойдет на мир со страной, которая <после стольких провалов> может позволить азербайджанскому военнослужащему проникнуть на территорию РА и несколько дней гулять по стране. <Если, что нибудь и будет подписано, то это будет означать, что в нем также игнорируется армянский интерес>, - заключил экс- президент.