Четверг, 13 Апреля 2023 22:25

АрмИнфо.Именно при нынешнем руководстве Армении отношения со стратегическим союзником пошли на спад, настаивает третий президент Армении Серж Саргсян.

<Как (испортили отношения с РФ)? Прикидываясь психами, грубо нарушая закон РА о протоколе, открыто и завуалированно подстегивая антироссийские настроения в обществе, ведя сепаратные переговоры со своим <конструктивным партнером>, выдвигая безосновательные обвинения в адрес Генерального секретаря ОДКБ Хачатурова по делу 1 марта. Могу перечислить еще 50 фактов, но это бессмысленно>, - заявил Саргсян 13 апреля в беседе с журналистами.

Комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна, о том, что ему из находящегося в архиве письма под грифом <совершенно секретно>, написанного Сержем Саргсяном в 2016 году, стало известно, что Россия в период президентства Саргсяна ограничила поставки оружия Армении. По его словам, стратегический союзник РА в 2011 или 2012 годах впервые заключил с Азербайджаном многомиллиардную сделку на продажу оружия и в то же время строго ограничил поставки оружия Армении.

<Сложно комментировать, потому что, если глава Армении с трибуны парламента пытается говорить о письме, под грифом <совершенно секретно>подписанном мной, что еще я могу сказать?>, - сказал Серж Саргсян, заверив, что никогда не подписывал никаких документов, будь то под грифом секретно или обычный документ, за которые какому-либо армянину было бы стыдно.

<Наоборот, если все документы будут обнародованы, люди увидят, как отстаивались интересы армянских государств. Я настаиваю, пусть опубликует. Там нет никаких проблем: У него есть такое право, он может рассекретить и обнародовать. Если не обнародует, то он лжец>, - добавил Серж Саргсян.