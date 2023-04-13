Четверг, 13 Апреля 2023 22:24

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян так не опроверг мои обвинения, и это однозначно, заявил в беседе с журналистами третий президент Армении Серж Саргсян, комментируя свое предыдущее заявление о том, что в ходе 44-дневной войны было использовано только 50% боеприпасов и личного состава.

Накануне Пашинян заявил, что во время 44-дневной войны у армянской стороны не только не было проблем с оружием, но и некоторые военнослужащие бросили оружие на миллиарды и сбежали.

<А он чем был занят? Если виноваты все, в том числе военные, командиры, все мужчины Армении, все виноваты. Что делал он? Помните, когда произошел Тавушский инцидент, он (Пашинян-ред.) считал это победоносными боями и бил себя в грудь, заявляя, что он - верховный главнокомандующий. Потом повторял эту фразу. Верховный главнокомандующий только, для того чтобы раздавать интервью?>, - сказал Саргсян.

По его словам, Пашинян, при этом, сказал одну очень важную мысль, - что Азербайджану было сдано оружия и боеприпасов на миллиарды долларов. <А кто привез это оружие? Не уж-то они привезли за два года? Он сам сказал, что до 2018 года армянская армия показала своим гражданам большую часть своего вооружения и показала, какая у нас армия. А он все это сдал Азербайджану, а глава Азербайджана показал, что он взял это оружие у него, а не у солдата. А куда ты смотрел? Сменил бы этих командиров? До этого сменил бы. Наоборот, он обезглавил армию>, - отметил он.

Итоги управления Арменией за последние пять лет Саргсян считает <катастрофическими>. Он предложил премьеру покинуть пост, <и заняться интригами в оппозиционной газете>. <Ни на что другое он не способен>, - сказал экспрезидент.