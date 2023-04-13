Четверг, 13 Апреля 2023 18:02

АрмИнфо. Минская группа ОБСЕ была основана на Бухарестском саммите и на данный момент она существует, и мы ее поддерживаем. Об этом 13 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, касаясь утверждений Азербайджана, что ее нет.

При этом он добавил, что они информированы о противоречивых оценках со стороны некоторых, а также о геополитических изменениях, которые вытекают из русско- украинской войны. "Это также меняет динамику взаимодействия между минскими посредниками, которые исходя из этого не собираются вместе, чтобы выполнять свою работу. Поэтому, работа МГ ОБСЕ на данный момент заморожена", - сказал он, добавив, что это во все не означает, что МГ ОБСЕ не сможет сыграть свою роль, когда ситуация изменится.

Вместе с тем дипломат напомнил, что ОБСЕ это не только МГ, и у нее есть ряд инструментов и механизмов, которые могут быть представлены для содействия мирному процессу между армянами и азербайджанцами. "Я здесь для того, чтобы стимулировать мирный процесс, предлагая этот гибкий инструментарий ОБСЕ для примирения, укрепления мер доверия и для достижения всеобъемлющего и долгосрочного мира между двумя странами", - сказал Османи, добавив, что с ним прибыл в регион его Личный представитель, который прекрасно осведомлен о проблеме и готов содействовать в достижении мира.