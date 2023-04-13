Четверг, 13 Апреля 2023 17:57

АрмИнфо.Армянская сторона никогда, ни по какому документу не признавала Арцах частью Азербайджана. Об этом заявил советник президента Нагорно-Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс-глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

"Если это было так, то почему мы начали Арцахское движение? Мы отделились от Азербайджана в 1988 году, и Армения неоднократно принимала это, как и весь мир. Существует Минская группа, Арцах признан и стороной конфликта, и стороной переговоров той же самой ОБСЕ, это факт, и мы должны говорить только фактами", - добавил Бабаян.

По его словам, армянская сторона, независимо от всего, должна поступать так, как должна, то есть Арцах не должен быть в составе Азербайджана. "Почему сейчас мы должны самоопределиться в составе Азербайджана? Мы это сделали давно, и свой выбор сделали", - резюмировал он.

Отметим, что накануне премьер Армении с трибуны парламента вновь представил свою интерпретацию оставленного ему "бывшими властями" наследия по нагорно- карабахскому урегулированию.

По его заверению, для решения данной проблемы необходимо рассматривать в двух плоскостях - до Мадридских принципов и после них. "До Мадридских принципов позиция армянской стороны заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и в контексте распада Советского Союза Арцах осуществил свое право на самоопределение, выйдя из состава СССР наряду с другими субъектами в качестве самостоятельного субъекта, что зафиксировано в Алматинской декларации.

В 2007 году, когда главой государства был Роберт Кочарян, а Серж Саргсян премьер- министром республики появились на свет Мадридские принципы, в которых подчеркивалась и территориальная целостность государств, и право народов на самоопределение. Тогда было указано на необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха с применением неких механизмов, которые должны были быть согласованы и с Азербайджаном. До Мадридских принципов речь шла о Советском Союзе, после них - Азербайджан. Это означает, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, чтобы самоопределиться, в противном случае, непонятно от кого он самоопределяется. В этом заключается реальное содержание, что является нашим самым главным упущением", - подчеркнул Пашинян, заверив, что власти оказались в капкане, из которого с 2018 года никак не могут выйти.

Стоит отметить, что данное заявление премьер-министра Армении как минимум вызывает много вопросов. Если данные утверждения Пашиняна имеют место быть, то почему тогда в октябре 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны пожаловался членам кабинета министров, что Азербайджан принуждают признать Нагорно-Карабахскую Республику. "На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии", - сказал Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально- экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам.

Кроме того, после широкомасштабной военной агрессии против Арцаха осенью 2020 года, Алиев похвастался тем, что ему удалось "вернуть 7 районов" и даже Шуши, меж тем, как Серж Саргсян не собирался возвращать Карвачар и Бердзор.