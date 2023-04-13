Четверг, 13 Апреля 2023 17:56

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Премьер-министр приветствовал визит действующего председателя ОБСЕ в регион президента и отметил, что это хорошая возможность ознакомиться с создавшейся здесь непростой ситуацией. Никол Пашинян отметил заинтересованность правительства РА в развитии и расширении сотрудничества с ОБСЕ.

Буяр Османи, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества с Арменией и добавил, что целью организации является содействие миру и стабильности в регионе.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом, гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, а также осуществлением делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Стороны коснулись деятельности Минской группы ОБСЕ и обеспечения более активной роли Института личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Премьер-министр подчеркнул важность адекватный и последовательный реакции международного сообщества на провокационные и деструктивные действия Азербайджана.