Четверг, 13 Апреля 2023 17:55

АрмИнфо.Председатель Европейского совета Шарль Мишель в интервью бельгийской газете Soir объяснил свою активность в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном тем, что не хочет допустить, чтобы Россия "доминировала в регионе".

"Я предпочитаю, чтобы меня обвинили в чрезмерной активности, чем в бездействии", - отметил Шарль Мишель, которого цитирует ОТА.

Ранее, Москва неоднократно обвиняла Запад в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа.