Четверг, 13 Апреля 2023 17:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 50, 52 на улице Ленинградяна, жилые дома 1, 1/1, 1/2, 5/1, 6, 8, 23, 25/1, 27/1, 29/1, 3/1 в кв. “Б-1”, жилые дома 9, 11, 13, 33 на 2-ом переулке Багяна, жилые дома 1/2, 3, 5, 9, 11, 16, 18 на улице Гюрджяна, ясли-детский сад N257, абоненты (не являющиеся жильцами), расположенные по адресу: пр. Гая 10/7, 10/20, 10/17, 10/16, 10/18, 10/13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 3-ем Норкском массиве; жилой дом 57 на пр. Комитаса, жилые дома 23, 23/1, 25 на улице Мамиконянца, жилые дома 6, 6/1 на улице Н.Тиграняна, жилые дома 2, 4, 6 на 19-ой улице Арабкира, 1, 2, 6 на 21-ой улице, 1/2 на 23-ей улице, 2, 2/1, 17 на 25-ой улице, 2/4, 9 на 27-ой улице Арабкира; частные дома 10, 1-26 на 21-ой улице Арабкира, частные дома на улицах Арабкира 19, 23, жилой дом 147/1 на улице Гр.Кочара, жилой дом 126/4 на улице Рига, жилой дом 5, 14 на 1-ой улице Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36, 40 (Дом-Музей Туманяна) на улице Московяна, частные дома 29, 1-43 на улице В. Давтяна, абоненты-жильцы жилых домов 7, 7а на улице Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 улицы С.Саргси, П.Севака, Хоренаци, Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, квартал “Багаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Даракерт;

10:00-13:00 частично улицы Араратяна, Ханджяна, Марата Хачатряна, Камо в городе Веди; частично село Воскетап;

11:00-15:00 частично село Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Мясникяна, Вардадзор, Шаумяна, Теряна, Алавердяна, Камо, Еритасардакан, частично Джермукское шоссе, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, абонент (не являющийся жильцом) “Телестанция” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-14:00 квартал “Банаван” в Нор Гехи; село Банаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), птицефабрика “Лусакерти Арутюн”, воинская часть, государственная академия Кризисного Управления, станция компании “Виваселл-МТС”, ЗАО “Еркрабан”, “Армбазальт”, квартал “Банаван Ханут”, ЧП “Х.Назарян”, школа Банавана;

11։00-16։00 частично село Птгни, село Акунк и прилегающие территории;

в Тавушской области:

11:00-10:30 село Агардзин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Асратяна, переулок улицы Асратяна, образовательный комплекс “Мхитара Себастаци” в кв. “Б-4”, абоненты-жильцы жилых домов 18, 19 в кв. “Б-2”, улица Лукашина и 1-ая улица Лукашина, частные дома на улице Зограпа, жилые дома 3-6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, детсий сад N73, жилые дома 21/3, 21, 21А на пр. Азатутяна, жилой дом 65 на пр. Комитаса, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, частные дома 1-45 на улице Тавризян, частные дома на улицах Н.Шенгавита 1, 3, 4, 12, 13, 14; 2-ой переулок 14-ой улицы Н.Шенгавита и частные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 18 на улице Нар-Доса, частные дома на 1-ом переулке Нар-Доса, частные дома 2-47, 43 на 2-ом переулке Нар-Доса, жилые дома 45, 47, 51 на улице Тиграна Меца, жилой дом 9 на улице Христофора, частные дома 1-32 на 3-ем переулке Хоренаци, жилые дома 6-12 на улице Хоренаци, жилой дом 6 на пр. Маштоца, абоненты-жильцы жилого дома 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:30-16:30 села Птгунк и Аревашат;

11:00-17:00 села Нор Армавир, Джрашен, Армавир, Айгешат, Тандзут, Айкаван, Алашкерт, Бамбакашат;

в Арагацотнской области:

12:00-13:00 улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нареаци, Шираза, Прошяна, кварталы “Варои Дзорак”, “Ара-1”, “Ара-2”, “Тандзаноц”, “Нарек” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Покр Веди, Арарат;

10:30-11:30 частично села Аралез, Нор Кянк;

11:00-13:00 частично село Далар;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 улицы Шаумяна, Маисяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Караглух;

в Котайкской области:

10:00-16։00 частично село Птгни;

11:00-14:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Арзни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); кварталы “Коюги”, “Мано” в Нор Гехи; санаторий Железной Дороги, ООО “Эйч Ти”, завод минеральных вод “Арзни Груп”, центр хирургии и СПА “Арзни Эстетика”, ООО “Лусима”, “Вьяк”, “Бюрегашох”, “Голден Флауэр”, ЧП “Нарек 95”, “К.Погосян”, “А.Агаронян”, собственники “М.Арутюнян”, “А.Ованнисян”, “В.Акобян”, “В.Манукян”, “Н.Аракелян”, ЗАО “Еркрабан” и зона отдыха;

в Гегаркуникской области: