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АрмИнфо. У ОБСЕ есть опыт и необходимый инструментарий работы на Южном Кавказе во всех трех измерениях Организации, для стимулирования регионального мира и стабильности.
Об этом 13 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
"Мы говорили об обеспокоенности Армении в связи ситуацией в Бердзорском /Лачинском коридоре и воздействии этой блокады на население, живущее там", - сказал он, добавив, что председательство Северной Македонии проходит в сложных условиях войны на Украине, и есть необходимость слаженных совместных усилий для обеспечения мира на всем пространстве ОБСЕ.
Вместе с тем он отметил, что накануне провел встречи в Баку и добавил, что Северная Македония, в качестве действующего председателя ОБСЕ, стремится к мирному, всеобъемлющему урегулированию вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Еревана и Баку. При этом дипломат выразил готовность, существующими в рамках ОБСЕ механизмами и новыми идеями и предложениями достичь поставленной задачи по установлению регионального мира, поскольку речь идет о людях.
В этой связи Османи призвал стороны двигаться вперед к поставленной цели посредством мирного диалога, а не угрозой силы и принуждения. Действующий председатель ОБСЕ выразил готовность содействовать реализации ранее достигнутых договоренностей, которые обеспечат позитивную динамику в переговорах и приведут к миру. Он также призвал обращать внимание на такие темы как делимитация и демаркация границы, и разблокировка всех транспортных коммуникаций в регионе.
Османи подчеркнул, что как действующий председатель ОБСЕ поддержит любую инициативу, которая будут стимулировать мирные переговоры, и добавил, что Северная Македония не понаслышке знает, что такое конфликт и готова поделиться своим опытом по урегулированию проблем мирным путем, а не на поле боя.
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|Глава МИД Армении рассказал и.о. замгоссекретаря США об азербайджанской агрессии у села Тех
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|Участок границы у села Тех в Сюниской области Армении продолжает оставаться проблематичным - министр обороны
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|Никол Пашинян не исключил наличия иностранной агентуры в рядах ВС РА
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|Премьер-министр РА: Автором принципов территориальной целостности государств и права народов на самоопределение являлась армянская сторона
|Опубликован обновленный доклад Омбудсмена РА о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады Азербайджаном Арцаха
|Захарова: Москва запросила у Еревана разъяснения по поводу участия Армении в учениях НАТО
|Захарова: У наших армянских и азербайджанских партнеров имеются детальные предложения по разблокировке Бердзорского коридора
|Москва: Оттепель в отношениях между Ереваном и Анкарой поспособствует оздоровлению общей обстановки на Южном Кавказе
|Брюссель призвал Ереван и Баку интенсифицировать переговоры по делимитации границы и предложил помощь в этом вопросе
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|Никакого посредничества в прекращении боевых действий извне не было - депутат
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