Четверг, 13 Апреля 2023 16:55

АрмИнфо. У ОБСЕ есть опыт и необходимый инструментарий работы на Южном Кавказе во всех трех измерениях Организации, для стимулирования регионального мира и стабильности.

Об этом 13 апреля на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

"Мы говорили об обеспокоенности Армении в связи ситуацией в Бердзорском /Лачинском коридоре и воздействии этой блокады на население, живущее там", - сказал он, добавив, что председательство Северной Македонии проходит в сложных условиях войны на Украине, и есть необходимость слаженных совместных усилий для обеспечения мира на всем пространстве ОБСЕ.

Вместе с тем он отметил, что накануне провел встречи в Баку и добавил, что Северная Македония, в качестве действующего председателя ОБСЕ, стремится к мирному, всеобъемлющему урегулированию вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Еревана и Баку. При этом дипломат выразил готовность, существующими в рамках ОБСЕ механизмами и новыми идеями и предложениями достичь поставленной задачи по установлению регионального мира, поскольку речь идет о людях.

В этой связи Османи призвал стороны двигаться вперед к поставленной цели посредством мирного диалога, а не угрозой силы и принуждения. Действующий председатель ОБСЕ выразил готовность содействовать реализации ранее достигнутых договоренностей, которые обеспечат позитивную динамику в переговорах и приведут к миру. Он также призвал обращать внимание на такие темы как делимитация и демаркация границы, и разблокировка всех транспортных коммуникаций в регионе.

Османи подчеркнул, что как действующий председатель ОБСЕ поддержит любую инициативу, которая будут стимулировать мирные переговоры, и добавил, что Северная Македония не понаслышке знает, что такое конфликт и готова поделиться своим опытом по урегулированию проблем мирным путем, а не на поле боя.