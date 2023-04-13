Четверг, 13 Апреля 2023 16:37

АрмИнфо.Замена армии и вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе представителями пограничной службы должна быть частью окончательного урегулирования. Об этом 13 апреля на совместной пресс- конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, это важно по нескольким причина - также понимая, что конечно пограничная служба выполняет пограничную миссию во всех странах, но и инструменты разные, оружие разное и т.д.

"И я уверен, что передача контроля над границей пограничной службе значительно снизит вероятность возникновения в дальнейшем новых конфликтов, в том числе новых вторжений на территорию Армении. Эта идея обсуждается, эта идея не нова, ведь ранее мы публично предлагали возможность отвода вооруженных сил на определенное расстояние друг от друга, и сейчас это обсуждается. А еще я могу открыть маленький секрет - это также часть обсуждения проекта мирного договора, по крайней мере, в виде наших предложений. Повторяю, мы считаем важным внедрить этот механизм", - сказал Мирзоян.

При этом он добавил, что сейчас уже есть такой механизм на некоторых участках армяно- азербайджанской границы, где контроль осуществляет пограничная служба. По словам министра, опыт показывает, что вероятность столкновений на тех участках, то есть история, по крайней мере, показывает, что эффективность того механизма, существует и реально работает.

"К сожалению, мы имеем дело со многими нерешенными вопросами. Я упомянул, например, что мы вели переговоры, этот вопрос является частью переговоров, но и параллельно переговорам мы видим, что на земле Азербайджан пытается, продолжет свою неприкрытую политику применения силы. И когда, как говорится, на местах сила не применяется, мы постоянно слышим угрозы применить эту силу на самом высоком уровне и запугивание мирного населения. И эти максималистские, агрессивные подходы проявляются и в других смежных, взаимосвязанных вопросах, включая замену вооруженных сил пограничниками, в том числе при переговорах и т.д. То есть параллельно с ними, конечно, это не мешает нам продолжать работу в этом направлении", - отметил он.

Ранее, о замене армии на границе с Азербайджаном пограничниками говорил премьер- министр Армении Никол Пашинян.