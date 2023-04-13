Четверг, 13 Апреля 2023 16:36

АрмИнфо. Система здравоохранения Армении работает на два фронта, делая все возможное в кризисной ситуации на границе, и параллельно осуществляя программу реформ. Как передает пресс-служба Министерства здравоохранения РА, об этом 13 апреля на встрече с послом Республики Казахстан в Республике Армения Болатом Иманбаевым заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

Приветствуя посла, министр подчеркнула важность сотрудничества и обмена опытом со странами-партнерами.

<Политическое, экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами находится на новом, беспрецедентном уровне>, - отметил Болат Иманбаев и предложил разработать дорожную карту для реализации намеченного сотрудничества в сфере здравоохранения по пунктам, в конкретное время.

Говоря о роли армянских врачей в сфере здравоохранения и реформах в системе здравоохранения, начатых в Армении, посол отметил, что опыт РА является прекрасным примером для Казахстана.

Болат Иманбаев пригласил Анаит Аванесян и делегацию Армении принять участие в ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Астане в сентябре, а затем принять участие в 73-й сессии Всемирной организации здравоохранения в октябре