Четверг, 13 Апреля 2023 16:30

АрмИнфо.Азербайджан утверждает, что не только Минской группы ОБСЕ больше не существует, но и Нагорного Карабаха не существует, нагорно-карабахского конфликта не существует, вообще в этом контексте нет вопросов, нуждающихся в решении, международном обсуждении и др.

Об этом 13 апреля на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, касаясь заявлении Баку о том, что Минская группа ОБСЕ себя изжила.

В этом ключе армянский министр констатировал, что в этом вопросе Армения не может руководствоваться азербайджанскими утверждениями, особенно с учетом того, что очень часто они противоречивы.

"Можно привести только пример Бердзорского (Лачинского) коридора, когда Азербайджан утверждал и, я думаю, утверждает до сих пор, что коридор не закрыт, не блокирован, параллельно с этим или с разницей в два дня утверждал, что коридор перекрыт гражданскими активистами, которые занимаются экологией. Затем, заявляют, что якобы экоактивсты, обеспокоенные экологией должны проверять грузы и людей, проходящих по коридору и т.д. Если мы будем руководствоваться азербайджанскими утверждениями, то окажемся в полном замешательстве", - подчеркнул Мирзоян.

Вместе с тем он отметил, что ни одна страна-член ОБСЕ в одиночку не может положить конец механизму, институту, решению, которое было основано фактически всеми государствами-членами при полном консенсусе.

"Минский процесс, Минский формат существует, но по многим причинам, объективным и субъективным, деятельность сопредседателей на данный момент заморожена. Я уверен, что Минскому процессу и Минской конференции, еще предстоит проделать свою работу и сыграть свою роль в решении вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха. Да и в целом ОБСЕ тоже есть над чем работать, ведь речь идет не только о Минском процессе, но и о других институтах, например, личном представителе действующего президента и реализации его мандата и его возможностей. Я уверен, что ОБСЕ есть над чем работать. Говорили и о миссии по установлению фактов, которая была отправлена в регион в декабре, так что, как сказал бы классик, эти слухи несколько преувеличены", - резюмировал Мирзоян.