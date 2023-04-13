Четверг, 13 Апреля 2023 16:24

АрмИнфо. Визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи в Ереван проходит в сложный для Армении период, когда она сталкивается с вызовами и угрозами, имеющие непосредственное отношение к основополагающим принципам и мандату ОБСЕ, стабильности и безопасности в регионе.

Об этом 13 апреля на совместной пресс­конференции по итогам переговоров с Османи заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

В этом ключе он подчеркнул, что визит действующего председателя в регион - хорошая возможность обсудить региональные проблемы, подчеркнуть роль ОБСЕ и возможности ее вовлеченности, а также перспективы дальнейшего взаимодействия Армении с этой структурой.

При этом министр подчеркнул, что Армения на постоянной основе предоставляет ОБСЕ достоверную информацию о ситуации в регионе, о ситуации на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха.

"В ходе сегодняшней встречи мы коснулись последних процессов в регионе, представил собеседнику последствия агрессий и провокаций Азербайджана в отношении суверенной территории РА с мая 2021 года и оккупации, а также последней провокации близ села Тех Сюникской области РА 11 апреля текущего года. Должен подчеркнуть, что агрессивные действия Азербайджана явлются грубым попирательсвом основополагающих принципов ОБСЕ и ряда положений Хельсинского заключительного акта", - сказал Мирзоян, назвав ценным отправку мониторинговой миссии ОБСЕ по сбору фактов в регион сразу после прошлогодней сентябрьской агрессии Азербайджана в отношении Армении.

По его словам, это позволило специалистам ОБСЕ на месте ознакомиться с масштабами азербайджанской агрессии и ее гуманитарными последствиями. В этом ключе он посчитал важным, чтобы выводы миссии должны быть доступны всем странам- участникам Организации и другим представителям международного сообщества, в качестве объективного источника информации о последствиях азербайджанской агрессии.

Вместе с тем, Мирзоян сообщил, что обсудил с Османи приоритеты председательства Северной Македонии в ОБСЕ, и констатировал, что сегодня Организация стоит перед серьезными вызовами, которые требуют фиксирования и выражения четкой позиции по ним со стороны всех ее членов, без предвзятости и политических предпочтений.

Мирзоян также обратил внимание на тот факт, что исполнилось уже 4 месяца с незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, с игнорированием, имеющего обязательный характер, решения Международного суда по его деблокаде.

"Террором, блокадой Бердзорского коридора, попытками вынудить армян Нагорного Карабаха покинуть свои дома и иными действиями, Азербайджан стремится реализовать в Арцахе спланированную политику по этнической чистке. Особенно хотел бы подчеркнуть, что Международный суд указал на наличие реальной угрозы нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Учитывая это обстоятельство, я еще раз подчеркнул необходимость обеспечения беспрепятственного доступа специализированных международных организации в Нагорный Карабах, отправку международной миссии по сбору фактов в Арцах и Бердзорский коридор, которые смогут положить конец продвижению Азербайджаном лживых тезисов, прекращению человеческих страданий, предотвращению агрессии и установлению региональной стабильности", - отметил министр.

Глава МИД Армении подчеркнул, что обратил внимание действующего председателя ОБСЕ на нарушение Азербайджаном и других положений трехстороннего заявления от 2020 года. В частности, Азербайджан отказывается вернуть всех армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в заложниках, организовывая в отношении них сфабрикованные уголовные дела, кроме того, в нарушении договоренностей о возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома под наблюдением комиссара ООН по делам беженцев, Баку заселяет армянские территории, перешедшие под свой контроль азербайджанцами.

По его слова, проявляя открытое пренебрежение к нормам международного права, Азербайджан продолжает милитаристскую риторику и слова ненависти, угрожая новой агрессией, тем самым ставя под угрозу региональную стабильность.

"Армения последовательна в вопросе выполнения обязательств, взятых в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и усилий по установлению в регионе долгосрочного мира. Армения добросовестно продолжает переговоры с Азербайджаном по нормализации отношений, в том числе и по мирному договору. В этом вопросе, безусловно, ключевым являются вопросы связанные с обеспечением прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международных гарантий", - сказал глава МИД Армении.

В тоже время, он выразил убеждение, что ОБСЕ вовлеченное в урегулирование нагорно- карабахского конфликта с 1990-ых годов, должно активизироваться, в том числе и для того, чтобы предупредить любое проявление угрозы силой. Он также высоко оценил роль действующего председателя ОБСЕ и Минской группы в урегулировании карабахского конфликта в рамках своих мандатов соответственно.