Четверг, 13 Апреля 2023 16:19

АрмИнфо. Армения представила заявку на проведение в 2024 году чемпионата мира по тяжелой атлетике. Об этом 13 апреля на пресс-конференции сообщил руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян.

По его словам, все те усилия, которые были направлены на проведение в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике, преследовали цель проведения более крупных турниров.

15-23 апреля в столице Армении пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди взрослых. В чемпионате примут участие около 500 спортсменов из 40 европейских стран, а с учетом делегаций и тренеров Ереван примет более тысячи гостей.