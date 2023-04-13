Четверг, 13 Апреля 2023 16:12

АрмИнфо. Глава правящей фракции <Гражданский договор> Национального Собрания РА Айк Конджорян направил письма своим коллегам из США, Греции и Кипра, в которых обратил внимание на действия вооруженных сил Азербайджана в районе села Тех Сюникской области Армении.

<Как руководитель группы дружбы Армения - США, сегодня я направил письма членам Палаты представителей США, сопредседателям комитета Конгресса США по армянским вопросам Гасу Билиракису, Фрэнку Паллону, Дэвиду Валадао, а также вице-председателю комитета Адаму Шиффу. Как глава группы дружбы Армения-Греция, я направил письмо руководителю группы дружбы Греция-Армения Димитриосу Маркопулосу.

Как председатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой представителей Республики Кипр, я направил письмо своему коллеге с Кипра Харису Джорджадесу.

Я представил подробности об очередной провокации, совершенных представителями вооруженных сил Азербайджана 11 апреля на суверенной территории Республики Армения. Я представил факты о беззакониях и преступной деятельности азербайджанцев, призвав своих коллег приложить все необходимые усилия и усилить международное давление на Азербайджан, чтобы обуздать его агрессивные действия и предотвратить возможную эскалацию в нашем регионе>, - написал депутат на своей странице в Facebook.

Минобороны Армении 11 апреля сообщило, что Азербайджан обстрелял, в том числе из минометов, армянских военнослужащих, проводивших инженерные работы у села Тех в Сюникской области. Армения предприняла ответные действия. В результате инцидента погибли четыре армянских военных, еще шестеро получили ранения.