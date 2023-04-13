Четверг, 13 Апреля 2023 13:34

АрмИнфо. 15 апреля в 20:00 в концертном зале имени Арама Хачатряна состоится концерт джазового квартета под руководством известного джазмена и композитора Гари Кеосаяна.

Там же состоится презентация долгожданного диска "Армения", в который войдут 7 новых композиций. Эти новые композиции и премьеры песен и прозвучат на концерте.

Выпускник ереванской государственной консерватории имени Комитаса, композитор и пианист Гари Кеосаян, одним из первых в Армении начал играть джаз.

В 1980 году во Дворце молодежи он основал первый в Армении международный джаз-клуб. В 90-е годы он покинул родину и уехал в США. Известность в Штатах он приобрел благодаря своим выступлениям в одном из джаз-клубов Пасадены. В 1998 году он создал «Джаз-квартет Гари Кесаяна» (Gary Kesayan Jazz Quartet).

В том же году в Америке вышел его первый альбом – «For You», признанный «Armenian Music Association» лучшим джазовым альбомом. В том же году Гари Кеосаян был назван лучшим джазменом года в США. В 2000 году он написал саундтрек к фильму известного армянского режиссера Вигена Чалдраняна – «Симфония молчания» (Symphony of Silence).

В своем недавнем интервью газете «Голос Армении» Кеосаян отметил, что сегодня мало кто понимает, что такое имидж страны, ее престиж! «Я бесконечно благодарен компании "ГеоПроМайнинг" - сколько концертов они профинансировали, сколько дисков! Наше сотрудничество началось с проекта "Jazz Against Genocide", и мы не просто партнеры, но соратники, единомышленники, носители одной идеологии, одной веры. Веры в то, что искусство играет огромную роль в общем развитии страны. Со времен Древнего Египта, Греции, Рима - искусство оказывалось в фокусе внимания государства и помогало государству крепнуть. Потому что искусство развивает человека, а чем больше человек развит, тем выше его продуктивность в любой сфере. А это - залог процветания страны. Так что сегодня искусство для нашей нации имеет первичное значение».

Более того, по словам маэстро, «Если у тебя есть какое-то дарование и ты чувствуешь, что твой народ нуждается в нем, потребность быть со своим народом превращается, простите за высокопарную фразу, в миссию. Общаясь с мировыми звездами джаза, я приобрел большой артистический опыт, и настал момент, когда пришло понимание, что надо вернуться и продолжить делать то, что я хорошо умею, в Армении. По крайней мере, во мне работало именно это желание - поделиться накопленным багажом. Так что я возвращался, ставя перед собой большую цель. В Штатах у меня действительно все складывалось более чем успешно. Но пришел день, когда я спросил себя - почему я должен играть для всех народов мира - а на мои концерты приходили представители буквально всех народов мира - а не для своего народа? Во всяком случае, в первую очередь для своего народа.

И потом я уверен, что в творческом плане Армения обладает необъяснимым и мощнейшим энергетическим полем, и это очень помогает. Каким бы ни был успех на чужбине - творческий, финансовый, ты все равно в какой-то мере чувствуешь себя не в своей тарелке. А в Армении ты никогда не чувствуешь себя одиноким. Родина есть Родина».

Билеты уже доступны, их можно забронировать на сайте tomsarkgh.am или по тел: 060270000, 011545742.