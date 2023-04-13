Четверг, 13 Апреля 2023 13:32

АрмИнфо. У следствия на данном этапе нет никаких улик в причастности азербайджанца/ев к убийству сотрудника Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян.

Он констатировал, что ему поступает много обращений из СМИ поводу того, что следствие рассматривает версию причастности азербайджанца/ев к убийству охранника комбината в Капане и в этой связи подчеркнул, что в рамках уголовного производства проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия в целях установления преступника или преступников.

"Но на данный момент мы не получили никакой информации о том, что преступление было совершено азербайджанцами. Если, помимо предположений, некоторым лицам могли быть известны определенные сведения о лицах, совершивших преступление, то они могут и обязаны сообщить их органу, ведущему производство",- добавил он.

После этого поступило сообщение СК Армении относительно убийства 56-летнего охранника комбината.

В Следкоме сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.155 УК РА и ч.1 ст.335 УК РА.

В ведомстве сообщили, что сообщение об убийстве охранника комбината поступило в 18:10 12 апреля. Тело с огнестрельными ранениями было обнаружено на пункте охраны комбината в н.п. Шгаршик общины Капан Сюникской области РА.

"При осмотре места происшествия на 2-й пункте охраны комбината, перед передвижным домиком был обнаружен труп мужчины 56 лет, с огнестрельными ранениями в области грудной клетки и в правой височной области головы. С места происшествия были взяты образцы, в домике была обнаружена двустволка, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия", - сообщили в Следкоме.

СМИ отмечают, что на теле мужчины было обнаружено 6 огнестрельных ранений.

Добавив также, что вот уже несколько дней силовые структуры Армении безуспешно ищут на территории Армении азербайджанских военнослужащих. Ранее, в селе Ашотаван был задержан азербайджанский военный, который как рассказал изначально, заблудился на местности. Он сообщил, что с ним было еще двое военнослужащих. Их пока найти не удалось. Позже стало известно, что он сбежал из-за плохого обращения в ВС АР.