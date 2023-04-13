Четверг, 13 Апреля 2023 11:49

АрмИнфо. Армения готова к зеркальному отводу войск по всему периметру границы с Азербайджаном, в соответствии с предложением Евросоюза. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 13 апреля на заседании правительства.

По мнению премьера, с точки зрения политической оценки приграничной ситуации важно заявление ЕС, распространенное накануне в связи с инцидентом у села Тех. Речь, как пояснил Пашинян, идет об уважении линии административной гранцы между Армянской и Азербайджанской ССР, провозглашенной госграницей по итогам Алма-Атинской декларации от 21 декабря 1991 года. В целях стабилизации ситуации в заявлении говорится о необходимости зеркального отвода ВС двух стран на безопасное расстояние.

<Мы заявляем о готовности к отводу войск с 2021 года и такие действия исходят из логики, заложенной в основу Пражского заявления и трехстороннего заявления в Сочи>, - отметил глава правительства Армении.

Данному решению однако препятствует деструктивный подход Азербайджана, отметил премьер РА. В частности, Баку систематически демонстрирует на международных площадках несоблюдение достигнутых договоренностей. Это касается освобождения пленных, режима перемирия и неприменения силы, а также незаконной блокады Лачинского коридора.

В то же время, несмотря на все трудности, Ереван продолжает быть приверженным и вовлеченным в политику мирного дипломатического урегулирования всех региональных вопросов, Нагорно-карабахского вопроса и армяно-азербайджанских отношений. Армения готова также к открытию транспортных и экономических региональных путей на основе ранее озвученных принципов, отметил Пашинян.