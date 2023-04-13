Четверг, 13 Апреля 2023 11:48

АрмИнфо.В Армении разрабатывается Концепция развития почтовой связи. Об этом 13 апреля на пленарном заседании Национального Собрания РА заявил заместитель министра высокотехнологической промышленности РА Давид Саакян, который в первом чтении представил поправки в законах <О почтовой связи> и <О специальной доставке документов>.

Как отметил заместитель министра, идет и работа над разработкой стратегии развития почтового оператора республики - компании <Айпост>

(<Армпочта>). В рамках реформирования компании предусмотрено как провести работы по оцифровке услуг, так и по совершенствованию ее работы, что приведет к повышению качества услуг. С внесением поправок в действующее законодательство работы <Айпост> будет приведена в соответствие с требованиями Всемирного почтового союза и почтового законодательства Европейского Союза. В частности, почтовая сеть компании будет оптимизирована, что позволит пересмотреть тарифы на оказываемые почтовые услуги. <Не думаю, что эти тарифы будут повышены>, - сказал замминистра.

Он также указал и на проблему доставки наркотических веществ посредством почтовой сети. В целях предотвращения подобных явлений сформирована рабочая группа, деятельность которой направлена на нахождение решений данного вопроса.

В свою очередь, как отметил вице-спикер НС Акоп Аршакян, в соответствии с рейтингом Всемирного почтового союза, Армения всего за

один год улучшила свои позиции в мире на 35 пунктов, что говорит о качестве проведенных работ.