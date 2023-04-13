Четверг, 13 Апреля 2023 11:36

АрмИнфо.Зампред Республиканской партии Армении Армен Ашотян отреагировал на утверждения премьер-министра РА Никола Пашиняна касательного оставленного якобы "провального наследия бывших" по нагорно­карабахскому урегулированию.

"Николовская пропагандистская машина регулярно ставит одну и ту же пластинку, которая уже исцарапана, "фыркает", но все еще не перестает использоваться для оправдания собственных дипломатических и силовых провалов. Речь идет о так называемом переговорном наследии Сержа Саргсяна", - отметил он.

Вместе с тем, Ашотян подчеркнул, что это наследие было лучшим решением Арцахского конфликта (в январе 2020 года в Капане сам Никол Пашинян обнародовал наследие, оставленное Сержем Саргсяном).

При этом он подчеркнул, что если бы переговорные позиции Армении не были бы целенаправленно разрушены, армию бы не расформировали, то вследствие всего этого не было бы поражения в 44-дневной войны.

"А теперь предлагаю вашему вниманию положения, касающиеся урегулирования нагорно- карабахского конфликта, в российской внешнеполитической концепции разных лет.

Этот документ является высшим юридическим документом российской внешней политики, из которого вытекают приоритеты и шаги этого государства.

И так, во-первых, в концепции 2013 года было отдельное положение по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которое устанавливало не только важность формата сопредседателей МГ ОБСЕ, но и принципы, которые обсуждались в заявлениях сопредседатели в 2009-2011 гг.

Во-вторых, в 2016 году в новую концепцию российской внешней политики по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта также было включено положение, где опять-таки, помимо подчеркивания формата сопредседательства ИС, закреплялись принципы урегулирования конфликта на основе принципов, закрепленных в 5 совместных заявлениях лидеров стран-сопредседателей МГ ОБСЕ", - подчеркнул зампред РПА.

При этом он напомнил, что среди этих принципов была международная гарантия реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение. Ашотян обратил внимание на тот факт, что фактически в своей внешней политике Российская Федерация рассматривала это право как основу для урегулирования нагорно-карабахского конфликта вместе с другими двумя странами-сопредседателями.

"И вот уже в 2023 году урегулирование нагорно-карабахского конфликта в концепции российской внешней политики отсутствует. Сводя воедино этот анализ, констатируем. "При Серже" право народа Арцаха на самоопределение было даже закреплено в важнейших внешнеполитических документах России. А во времена Никола этого тоже уже нет", - резюмировал он.

Отметим, что накануне премьер Армении с трибуны парламента вновь представил свою интерпретацию оставленного ему “бывшими властями” наследия по нагорно-карабахскому урегулированию.

По его заверению, для решения данной проблемы необходимо рассматривать в двух плоскостях - до Мадридских принципов и после них. "До Мадридских принципов позиция армянской стороны заключалась в том, что Нагорный Карабах никогда не был в составе независимого Азербайджана, и в контексте распада Советского Союза Арцах осуществил свое право на самоопределение, выйдя из состава СССР наряду с другими субъектами в качестве самостоятельного субъекта, что зафиксировано в Алматинской декларации.

В 2007 году, когда главой государства был Роберт Кочарян, а Серж Саргсян премьер- министром республики появились на свет Мадридские принципы, в которых подчеркивалась и территориальная целостность государств, и право народов на самоопределение. Тогда было указано на необходимость уточнения статуса Нагорного Карабаха с применением неких механизмов, которые должны были быть согласованы и с Азербайджаном. До Мадридских принципов речь шла о Советском Союзе, после них - Азербайджан. Это означает, что Нагорный Карабах должен быть в составе Азербайджана, чтобы самоопределиться, в противном случае, непонятно от кого он самоопределяется. В этом заключается реальное содержание, что является нашим самым главным упущением", - подчеркнул Пашинян, заверив, что власти оказались в капкане, из которого с 2018 года никак не могут выйти.

Стоит отметить, что данное заявление премьер-министра Армении как минимум вызывает много вопросов. Если данные утверждения Пашиняна имеют место быть, то почему тогда в октябре 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании правительства страны пожаловался членам кабинета министров, что Азербайджан принуждают признать Нагорно-Карабахскую Республику. "На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии", - сказал Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально- экономического развития девяти месяцев 2016 года и предстоящим задачам.

Кроме того, после широкомасштабной военной агрессии против Арцаха осенью 2020 года, Алиев похвастался тем, что ему удалось "вернуть 7 районов" и даже Шуши, меж тем, как Серж Саргсян не собирался возвращать Карвачар и Бердзор.