Четверг, 13 Апреля 2023 11:34

АрмИнфо. В Армении будет упрощен процесс представления отчетов об урожае технической конопли.

Национальное Собрание РА на пленарном заседании 13 апреля в первом чтении внесло поправки в закон <О наркотических и психотропных веществах> и в Кодексе об административных правонарушениях.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра здравоохранения РА Лена Нанушян, согласно действующему законодательству, малейшее отклонение фактического урожая от прогнозного чревато лишением лицензии, без которой запрещается выращивать техническую коноплю. Теперь будет оставлен допуск +/-5%, поскольку с большей точностью фактический урожай предсказать сложно.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра подчеркнула, что наркомания в Армении стремительно молодеет. <Данная статистика основана на данных, полученных Минздравом от наркологических диспансеров. По словам Нанушян, в Армении в целом наблюдается рост числа лиц, употребляющих наркотики. Случаи употребления наркотиков среди женщин в последние годы также увеличились. <В основном, используются синтетические психостимуляторы>, - сообщила замминистра, добавив, что указанные препараты, в основном, распространяются через социальные сети.

Компетентные ведомства, продолжила Нанушян, уже получили от премьер-министра республики соответствующие поручения и распоряжения. В частности, больше внимания решено уделить переподготовке медиков-наркологов. Также проводится разъяснительная работа со старшеклассниками.